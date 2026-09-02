Зеленский призвал Раду ужесточить наказание за мошеннические колл-центры

Глава государства призывает парламент безотлагательно рассмотреть эти законопроекты.

Президент Украины Владимир Зеленский направил на рассмотрение в Верховную Раду два законопроекта об ужесточении уголовной ответственности за организацию мошеннических колл-центров, участие в них, а также о дополнительной существенной защите людей от незаконных действий с платежными инструментами и банковскими счетами. Как сообщил украинский лидер в Telegram, ответственность за мошеннические колл-центры должна быть четкой и жесткой.

"И не только для тех, кто является исполнителями в работе колл-центров, но и для тех, кто всё это организует, обогащается за счёт колл-центров, владеет ими. Первый законопроект как раз это и предусматривает", – сообщил Зеленский.

Также глава государства сообщил, что предусматривается введение усиленной ответственности за организацию мошеннических схем с использованием банковских инструментов, в частности с так называемыми "дропами".

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"На уровне внутреннего регулирования банковской системы должны быть предприняты соответствующие шаги и внесены изменения в алгоритмы, которые дадут банкам больше возможностей защищать права и законные интересы людей и предприятий и не допускать использования счетов для уклонения от уплаты налогов или легализации средств, полученных от незаконной деятельности", – заявил Зеленский.

По его словам, на уровне закона будет создана необходимая основа для противодействия организаторам мошеннических схем с банковскими счетами и платежными инструментами.

"Этот же законопроект направлен на имплементацию в Украине норм права Евросоюза, что предусмотрено договоренностями с нашими партнерами", – заявил президент.

Таким образом, глава государства обратился к парламентариям с просьбой безотлагательно рассмотреть эти законопроекты.

Мошеннические колл-центры в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине правоохранительные органы неоднократно разоблачали мошеннические колл-центры, обманывавшие граждан.

В частности, в январе 2026 года стало известно, что в центре Киева обнаружили штаб-квартиру масштабной международной сети мошеннических колл-центров. Из-за этой сети пострадали тысячи людей, в том числе граждане Турции и стран Евросоюза.

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