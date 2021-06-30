Послы "Большой семерки" заявили, что перезагрузка Высшей квалификационной комиссии судей является решающим шагом во всесторонней судебной реформе.

Послы стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) заявляют о готовности их стран делегировать независимых экспертов в конкурсную комиссию по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей.

Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте председательства США в "Группе поддержки" послов G7 в Украине.

"Послы G7 приветствовали принятие Верховной Радой законопроекта 3711-д и с нетерпением ждут окончательного текста в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Перезагрузка Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) является решающим шагом во всесторонней судебной реформе", - говорится в сообщении.

«Послы, в частности, приветствовали то, что этот закон поддержали несколько партий. Они подчеркнули готовность стран Большой семерки поддержать процесс отбора в ВККС делегированием независимых экспертов».

Читайте такжеЗеленский ждет скорейшего поступления на подпись закона о возобновлении работы ВККСТакже послы выразили надежду, что в Украине также реформируют Высший совет правосудия.

Судебная реформа в Украине: детали

29 июня Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины" (№3711-д).

Законом предусмотрено, что в состав ВККС входят 16 членов, назначаемых Высшим советом правосудия по результатам конкурса на 4 года. Право решающего голоса при формировании ВККС будут иметь международные эксперты.

Ранее Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) подготовила срочное заключение по этому законопроекту.

Венецианская комиссия выступила за решающую роль международных экспертов в реформе Высшего совета правосудия. В ВК одобрили, что законопроектом предусмотрено создание Этического совета. В его состав должны войти три действующих судьи или судьи в отставке, назначенные Советом судей, а также три члена, предложенные международными организациями, с которыми Украина сотрудничает в течение не менее трех лет в вопросах борьбы с коррупцией. Этический совет будет осуществлять предварительный отбор кандидатов в ВСП и проверять на добропорядочность действующий состав органа.

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Автор: Виталий Саенко