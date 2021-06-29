В ЕС готовы предложить независимых экспертов для отбора состава Высшей квалификационной комиссии судей, но еще ожидают реформирования Высшего совета правосудия.

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас отреагировал на решение Верховной Рады возобновить работу Высшей квалификационной комиссии судей.

В своем микроблоге у Twitter посол написал, что парламент сегодня сделал решительный шаг на пути к фундаментальной реформе судебной системы Украины. "Приветствую одобрение реформы Высшей квалификационной комиссии судей, с нетерпением ожидаю увидеть окончательный текст законопроекта №3711-д в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", - отметил Маасикас.

"Европейский Союз готов предложить независимых экспертов для поддержки отбора Высшей квалификационной комиссии судей", - отметил посол ЕС.

Однако, по его словам, для всесторонней судебной реформы еще нужно реформировать Высший совет правосудия.

Читайте такжеС 2008 года НАТО не сделало ни одного шага для членства Украины-Кулеба29 июня Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины» (№3711-д).

Законом предусмотрено, что ВККС будет состоять из 16 членов, которые назначаются Высшим советом правосудия по результатам конкурса на 4 года. Право решающего голоса при формировании ВККС будут иметь международные эксперты.

Ранее Европейская комиссия «За демократию через право» (Венецианская комиссия) рассмотрела законопроект №5068 об избрании (назначении) на должности членов Высшего совета правосудия, поданный президентом Украины, и подготовила срочный вывод. Венецианская комиссия выступила за решающую роль международных экспертов в реформе Высшего совета правосудия.

В ВК одобряют, что законопроектом предусмотрено создание Этического совета. В его состав должны войти три действующие судьи или судьи в отставке, назначенные Советом судей, а также три члена, предложенные международными организациями, с которыми Украина сотрудничает в течение не менее трех лет в вопросах борьбы с коррупцией. Этический совет будет осуществлять предварительный отбор кандидатов в ВРП и проверять на добродетель действующий состав органа.

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Автор: Виталий Саенко