В частности, рекомендуется "не допустить в будущем причинения вреда со стороны Конституционного суда, даже если он превратится в подлинно независимое и подотчетное учреждение".

Послы стран "Большой семерки" (Великобритания, США, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) в Украине предоставили украинским властям советы для реформирования Конституционного суда и проведения судебной реформы в целом.

Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте председательства Британии в "группе поддержки" послов G7 в Украине.

"В конце прошлого года наши украинские партнеры попросили совета послов G7 относительно шагов для укрепления антикоррупционных институтов и реформирования судебной власти в ответ на проблемы, вызванные решением Конституционного суда Украины в октябре и до этого", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ "Слуге народа" рассказали о планах вернуться в январе к "великим реформам"

"Мы рады были предоставить эти советы украинским партнерам, а сейчас делимся ими с широкой общественностью. Группа G7 давно поддерживает реформы Украины в этих сферах практически, материально, политически и остается приверженной дальнейшей поддержке Украины в их реализации", - заявили послы.

По мнению послов G7, предоставленный перечень приоритетных мероприятий должен восстановить доверие общественности к украинской судебной власти и антикоррупционной инфраструктуре и веру в них, а также значительно способствовать продвижению Украины на пути к процветающей и безопасной демократии.

Они рекомендуют, что необходимо принять срочные меры для того, чтобы не допустить в будущем причинения вреда со стороны КС, даже если он превратится в действительно независимое и подотчетное учреждение, а также, чтобы кандидаты на ключевые должности в судебные и правоохранительные органы назначались по принципу прозрачности, с учетом их предыдущих заслуг и наличия доверия к ним.

"Вместе с необходимостью срочного введения действий по устранению вреда, нанесенного КС антикоррупционным учреждениям Украины, не менее важным является обеспечение процесса выхода этих учреждений из кризиса с предоставлением им возможности эффективно выполнять свою миссию. В связи с этим положения, направленные на возобновление ответственности за недостоверное декларирование или умышленное непредставление декларации об имуществе, которые были приняты Верховной Радой 4 декабря, не имеют достаточного сдерживающего эффекта и, следовательно, не являются эффективным инструментом предотвращения коррупции", - подчеркнули послы.

Читайте такжеЗеленский анонсирует в ближайшее время успешное завершение реформы прокуратуры

Относительно реформы КС они отметили, что до февраля включительно необходимо: временно и минимально увеличить кворум для принятия решений КС; отложить продолжающиеся процедуры отбора судей КС до введения новых правил отбора; безотлагательно ввести четкий и прозрачный процесс отбора на должности судей КС с обеспечением существенной роли представителей международных партнеров в проверке всех кандидатов; ужесточить дисциплинарную ответственность и этические требования к судьям КС; обязать судей КС оставаться беспристрастными при рассмотрении дел и проводить открытое голосование; срочно провести реформирование Высшего совета правосудия (ВСП) как необходимую предпосылку для эффективной судебной реформы; создать независимую комиссию по вопросам этики, имеющую полномочия проверять действующих членов ВСП и подавать при необходимости представления об увольнении членов ВСП в органы, принимающие окончательное решение; ввести новый прозрачный процесс отбора членов ВСП, который обеспечит высокие стандарты требований к профессиональной этике и добропорядочности, с эффективным содержательным привлечением международных представителей к этому процессу.

Комиссия по вопросам этики составит для ВСП список квалифицированных кандидатов с высоким уровнем добропорядочности, из которого органы, ответственные за отбор и назначение на должности, будут обязаны выбирать.

Кроме того, относительно Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), в период до мая включительно необходимо обеспечить прозрачную перезагрузку ВККС с содержательным привлечением к этому процессу международных представителей и созданием независимой конкурсной комиссии с полномочиями устанавливать свои внутренние правила для конкурсного отбора членов ВККС; обеспечить независимость обновленной ВККС с полномочиями принимать регламент своей работы и внутренние инструкции; после обеспечения добропорядочности членов ВСП и заполнения комиссией вакантных должностей судей в судах первой и апелляционной инстанций, ВККС следует интегрировать в ВСП с целью оптимизации структуры институтов судейского самоуправления.

Вместе с тем, до февраля включительно рекомендуется "путем консультаций с привлечением всех заинтересованных сторон разработать и принять комплексную стратегию судебной реформы, соответствующую международным и европейским стандартам и Национальной антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы".

Кроме того, рекомендуется установить четкие, публично доступные правила и процедуры для ВККС о прозрачном отборе судей, с учетом их предыдущих заслуг и квалификационного оценивания, а также возобновить временно остановленные процессы отбора судей и оценки их квалификации.

Также рекомендуется пересмотреть порядок рассмотрения резонансных административных дел по искам против государственных органов власти в соответствии с обязательствами перед МВФ, включая отнесение таких дел к юрисдикции Верховного суда или создание нового специализированного административного суда, судей которого будут добирать путем проведения открытого конкурса по критериям профессиональной пригодности с эффективным участием международных экспертов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко