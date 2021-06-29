ВККС будет состоять из 16 членов, назначаемых Высшим советом правосудия по результатам конкурса на 4 года. Право решающего голоса при формировании ВККС будут иметь международные эксперты.

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" и некоторых законов относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины" (№3711-д).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 293 из 365 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом устанавливается, что членом Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) может быть гражданин Украины, который владеет государственным языком, имеет высшее юридическое образование, стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее 15 лет и соответствует критериям добропорядочности и профессиональной компетентности.

Назначение на должность члена ВККС осуществляется Высшим советом правосудия по результатам конкурса сроком на 4 года. Комиссия состоит из 16 членов, 8 из которых назначаются из числа судей или судей в отставке. ВККС считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее 11 членов.

Читайте такжеСудебная система стала барьером для установления полного внешнего контроля над Украиной - экспертКонкурсная комиссия проводит конкурс на должность члена ВККС в два этапа: проведение отбора кандидатов по результатам рассмотрения представленных ими документов, результатов специальной проверки соответствующей информации из открытых источников и формирования перечня кандидатов, допущенных к собеседованию; проведение собеседования с отобранными кандидатами и определение перечня кандидатов для рекомендации Высшему совету правосудия.

Первый состав конкурсной комиссии начинает работу при условии назначения не менее 4 членов конкурсной комиссии, из которых двое предложены международными и иностранными организациями. Решение первого состава конкурсной комиссии является принятым, если за него проголосовали не менее четырех членов конкурсной комиссии, из которых двое предложены международными и иностранными организациями.

В случае одинакового количества голосов «за» и «против» голоса трех членов конкурсной комиссии, из которых двое предложены международными и иностранными организациями, являются решающими.

Для поддержки деятельности первого состава конкурсной комиссии и работы ее членов, конкурсная комиссия может привлекать дополнительных экспертов и специалистов, предложенных по ее запросу международными и иностранными организациями, которые в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями в течение последних 5 лет предоставляют Украине международную техническую помощь в сфере судебной реформы и/или предотвращения и противодействия коррупции.

Финансирование деятельности таких экспертов и специалистов осуществляется за средства таких международных и иностранных организаций.

Такие эксперты и специалисты имеют доступ ко всем документам и информации, связанной с проведением конкурса на должность члена ВККС, на них распространяются все ограничения для членов конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия рекомендует Высшему совету правосудия кандидатов на должность члена ВККС из расчета не менее двух кандидатов на каждую вакантную должность.

В состав конкурсной комиссии входят: три человека из числа судей или судей в отставке, предложенных Советом судей Украины; одно лицо, предложенное Советом прокуроров Украины; одно лицо, предложенное Советом адвокатов Украины и одно лицо, предложенное Национальной академией правовых наук Украины в лице президиума.

ВККС пленарным составом избирает тайным голосованием большинством голосов от общего состава комиссии председателя Высшей квалификационной комиссии судей и его заместителя, которые являются председателями палат комиссии, а также секретарей палат.

Также законом, в частности, прописывается, что количество судей в суде (кроме Верховного суда) определяет Высший совет правосудия (ВСП) с учетом консультативного заключения Государственной судебной администрации Украины, судебной нагрузки и в пределах расходов, определенных в госбюджете на содержание судов и оплату труда судей.

В то же время, в состав Верховного суда входят судьи, количество которых определяет ВСП с учетом консультативного заключения пленума Верховного суда. Максимальное количество судей Верховного суда не может превышать 200 судей.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Автор: Татьяна Поляковская