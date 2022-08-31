Министр подчеркнул, что упрощенная система выдачи виз не помогла научить россиян уважать другие страны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил за распространение визовых санкций ЕС на граждан не только России, но и Беларуси.

Об этом шла речь в его интервью "Радио Свобода".

Так, на вопрос о том, должны ли под визовые ограничения попадать граждане Беларуси, Кулеба отметил: "Конечно. Беларусь является соучастником в преступлении агрессии, совершенном Российской Федерацией".

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Также министр раскритиковал позицию Франции и Германии, которые выступают против полного визового бана для россиян.

"Когда я прочитал совместное заявление Франции и Германии (накануне дискуссии в ЕС) о том, что нужно сохранить возможности въезда для россиян в ЕС, потому что это огромное "трансформативное действие и влияние на российское общество", то у меня возникает логичный вопрос: соглашение об упрощенном оформлении виз между Россией и ЕС действует с 2007 года", — сказал он.

Министр подчеркнул, что пока работала упрощенная форма выдачи виз, это не помогло научить россиян уважать другие страны и другие народы и не изменило их отношение к Европе.

Кулеба напомнил, что Россия начала войну против Грузии в 2008 году, начала войну против Украины в 2014 году, совершила ряд убийств оппонентов режима Путина (в том числе на территории стран ЕС), а также продолжала энергетический шантаж Европы.

"У меня вопрос: а сильно работает ваша "трансформативная сила"? Может, вы посмотрите реальности в глаза и признаете, что есть определенные иллюзии, от которых нужно избавиться?", – сказал он.

Он также отметил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину уже избавило европейских лидеров от некоторых иллюзий.

"Коллеги избавились от многих иллюзий относительно России и трезво смотрят на эту страну и политику, но эта последняя история о том, что "Путин – плохой, а люди – хорошие", это тоже иллюзия", – сказал он.

Визовый бан для россиян: что стоит знать

Сегодня, 31 августа, страны ЕС должны достичь соглашения о возможном запрете российских туристических виз. Этот вопрос будет обсуждаться на второй панели сегодняшней встречи министров стран ЕС в Праге.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявлял, что среди стран-членов Европейского союза есть разные мнения по поводу возможного запрета выдачи виз российским гражданам.

Ряд стран, в частности, Франция и Германия выступают против введения полного запрета на выдачи виз ЕС гражданам России.

Как компромиссное решение рассматривается приостановление действия соглашений об упрощении визового режима с Россией и Беларусью.

Financial Times со ссылкой источники сообщала, что министры иностранных дел Евросоюза поддержали приостановку действия соглашения ЕС об упрощении визового режима с Россией, чтобы ограничить количество выдаваемых виз россиянам.

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель выступал против предложения запретить выдачу шенгенских виз гражданам РФ. Он также заявил накануне встречи министров, что министры иностранных дел Европейского союза вряд ли единодушно поддержат запрет на выдачу виз всем россиянам.

Пять стран ЕС, граничащих с Россией (Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия), могут запретить российским туристам въезд в свои страны, даже если Евросоюз не введет общесоюзный запрет. В Латвии также рассматривают возможность аннулировать визы и виды на жительство для россиян, которые поддерживают войну против Украины.

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