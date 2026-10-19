'Это 'пряник'': министр энергетики США прокомментировал дизельное соглашение Трампа с РФ

По словам Райта, Москва может извлечь выгоду из ослабления ограничений на дизельное топливо лишь при условии сокращения военных действий или заключения соглашения с Украиной.

В воскресенье, 18 октября, министр энергетики Крис Райт выступил в защиту соглашения президента Дональда Трампа с Россией по дизельному топливу, сообщает Politico.

Издание сообщило, что Райт назвал это соглашение "стимулом" для Москвы, чтобы "уменьшить" масштабы войны в Украине.

Он добавил, что после четырёх лет конфликта другие попытки привести обе стороны за стол переговоров потерпели неудачу.

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"Это "пряник", чтобы попытаться положить конец войне. Это не экономический спасательный круг для России. Президент Трамп не собирается просто развести руками и сказать: "Ну, наверное, мы никогда не сможем это остановить". Очевидно, что это сложная проблема", – заверил министр энергетики США в программе "This Week" на канале ABC.

По словам Райта, санкции в отношении российской нефти остаются в силе, а Москва может извлечь выгоду из ослабления ограничений на дизельное топливо лишь при условии сокращения военных действий или заключения соглашения с Украиной, которое позволит ей отремонтировать нефтеперерабатывающие заводы.

Издание отметило, что министр также прокомментировал объявленное Трампом энергетическое перемирие между Украиной и Россией, которое опровергли обе страны.

"Президент Трамп призывает Россию: если они хотят экспортировать дизельное топливо, если хотят получить те выгоды, которые, по вашему мнению, вскоре на них посыплются, – единственный способ, которым они могут это сделать, – это энергетическое перемирие или определенное сокращение военных действий", – подчеркнул Райт.

Примечательно, что его снова спросили, существует ли это энергетическое перемирие, на что министр энергетики США ответил:

"Президент Трамп постоянно работает над тем, чтобы склонить их к заключению такого соглашения".

В статье отмечается, что оценка Райта резко контрастирует с комментариями Трампа о перемирии, высказанными в начале прошлой недели.

"Ну, они согласились. Знаете, почему? Потому что я сказал, что вы согласились. Вот почему", – сказал тогда Трамп в ответ на вопрос журналиста о якобы достигнутой договоренности.

Издание отметило, что Райт выступил в защиту расширенного исключения, заявив, что это позволяет Трампу сохранить гибкость в ходе переговоров с Китаем по вопросам войны и торговли.

"Он не отменил санкции, введенные Линдси Грэмом. Он лишь временно приостановил их применение", – отметил министр энергетики.

Дизельное соглашение между США и РФ: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам госсекретаря США Марко Рубио, глава Белого дома Дональд Трамп отменил на 60 дней масштабные санкции против российских энергоносителей, предусмотренные законом Линдси Грэма. Рубио пояснил, что Трамп намерен использовать этот срок, чтобы оценить экономические последствия этого шага. Он отметил, что ситуацию осложняет то, что "Акт Грэма" предусматривает не только санкции против России, но и пошлины на товары из стран, импортирующих российские энергоресурсы. Рубио также выступил в защиту отдельного соглашения США с Россией, направленного на увеличение поставок дизельного топлива на мировые рынки.

Также мы писали, что в Палату представителей Конгресса внесли законопроект, который должен заблокировать договоренность президента Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива в США и другие страны мира. Документ предусматривает отмену исключений из санкций, запрет на инвестиции в российскую энергетику и введение новых ограничений против нее. Примечательно, что законопроект обязывает администрацию Трампа ввести санкции против российского энергетического сектора. Демократ в комитете Грегори Микс считает, что договоренность о российском дизельном топливе не поможет снизить расходы американцев, а наоборот принесет дополнительные средства России, которая продолжает войну против Украины.

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