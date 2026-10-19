В результате российской атаки повреждён ТРЦ Cosmo Multimall в Киеве

Часть перекрытий здания обрушилась.

В результате атаки российских оккупантов в ночь на 19 октября в Киеве существенные разрушения понес комплекс Cosmo Multimall, ранее известный как "Большевик" и "Космополит". Об этом сообщает Украинский совет торговых центров.

В результате вражеского удара повреждены крыша и конструкция здания, часть перекрытий обрушилась.

Пока нет других подробностей о масштабах ущерба и возможных пострадавших. Владельцы ТРЦ Cosmo Multimall официально не комментировали последствия атаки.

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ТРЦ расположен на улице Вадима Гетьмана возле станции метро "Шулявская".

В Cosmo Multimall работали десятки магазинов, заведения общественного питания, кинотеатр, боулинг и ледовый дворец.

Российские удары по бизнесу в Украине – главные новости

После ударов российских оккупантов в Луцке приостановил работу завод "Кромберг энд Шуберт Украина ЛУ". Предприятие со 100% немецкими инвестициями производило электрические бортовые кабельные системы для автомобилей мирового класса. Завод работал в Луцке уже более 20 лет и обеспечивал 5000 рабочих мест.

Враг уничтожил логистический центр продуктовой сети "Файно Маркет", насчитывающей более 200 магазинов. В результате удара здание хаба было полностью разрушено. Среди работников есть погибшие и раненые. В настоящее время компания перестраивает логистические процессы и ищет альтернативные пути поставки товаров в магазины.

После 13 лет работы в Украине закрылась крупная сеть магазинов "Сырное королевство", насчитывавшая 84 магазина. Причинами прекращения деятельности стали обстрелы со стороны российских оккупантов, потеря торговых точек в прифронтовых городах и миллионные убытки.

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