Ночью было два удара РФ баллистикой, но партнеры сообщили только об одном, - Игнат

Россия ударила баллистическими ракетами в 23:00, а затем - в 3:00.

Если удары баллистической артиллерии наносятся в 23 или 24 часа ночи, то не исключено, что враг повторит их ночью, и поэтому нужно быть достаточно бдительными. Об этом в эфире телемарафона сказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"А время подлета баллистических ракет из приграничных областей РФ крайне невелико – речь идет о считанных минутах", – подчеркнул он.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил отметил, что именно такую тактику Россия применила и этой ночью, когда нанесла удар баллистическими ракетами в 23:00, а затем повторно в 3:00.

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Игнат сообщил, что этой ночью, как и в предыдущие разы, информация от партнеров в первый раз не поступила, а во второй раз – уже была.

"Так произошло и этой ночью. У нас есть и собственные источники, которые сообщают нам о запусках, есть радиолокационное поле, которое отслеживается в пределах возможного. Есть информация о том, что ракеты вылетают, и сообщали в WhatsApp и Viber об угрозе ракетного обстрела, и через минуту она уже появилась в небе", – сказал он.

Он добавил, что здесь речь идет о считанных минутах, чтобы успеть среагировать и укрыться.

"В первый раз действительно информация по определенным причинам не поступала, с этим разбираются наши эксперты вместе с партнерами, ведь такая ситуация происходит уже не впервые, а в 3 часа ночи информация поступила, но здесь нужно понимать, что времени так мало, что даже алгоритм запуска громкоговорителей и сирен отстает от прилетов. На официальных ресурсах появилось предупреждение от партнеров в 3 часа ночи, но тревога включилась не так быстро, как нам хотелось бы", – подчеркнул Игнат.

Он напомнил, что существуют автоматизированные сервисы, в частности приложение "Воздушная тревога", где уже сейчас отображаются воздушные цели, а предупреждения на телефонах приходят автоматически.

Удары в ночь на 19 октября

Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 октября российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением баллистических и крылатых ракет, а также БПЛА различных типов.

Воздушные силы сообщили, что враг использовал 269 ударных БПЛА различных типов. Из них 59 были реактивными. Силы обороны сбили и подавили 243 вражеских беспилотника. Кроме того, украинские защитники сбили 4 крылатые ракеты "Искандер-К". Сколько таких ракет было запущено – в Воздушных силах не сообщают. Также нет информации и о сбитых баллистических ракетах оккупантов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 25 точках, а также падение обломков в 8 точках.

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