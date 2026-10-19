Европа не способна заменить США в трех критических для Украины сферах, - The Economist

Европейские страны не в силах компенсировать потерю американской военной и разведывательной помощи.

Президент США Дональд Трамп в последнее время все больше сближается с Россией, и это вызывает опасения в Европе и в Украине, поскольку, судя по всему, европейские союзники без США не смогут обеспечить Киеву необходимую поддержку. Об этом пишет The Economist.

Как отмечается в статье, европейские страны опасаются краха трансатлантических отношений и не в силах компенсировать потерю американской военной и разведывательной помощи. Кроме того, они сталкиваются со все более дерзкими диверсиями и запугиваниями со стороны России, а также с усиливающимися бюджетными трудностями и растущей политической поляризацией внутри своих стран.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что любые уступки России лишь затягивают войну. Однако его резкие ответы и открытая критика в адрес Трампа могут привести к окончательному разрыву отношений с США, что в конечном итоге ослабит позиции Украины на поле боя, пишет издание.

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"Ни европейские союзники, ни инновационные оборонные предприятия Украины пока не могут заменить некоторые американские возможности: системы раннего предупреждения о пусках баллистических ракет, зенитно-ракетные комплексы Patriot для их перехвата, а также разветвленную сеть интернет-спутников Starlink на низкой околоземной орбите", - подчеркивает The Economist.

Кроме того, бюджеты многих европейских стран испытывают серьезную нагрузку из-за крупных долгов, роста доходности государственных облигаций и высоких цен на энергоносители, что затрудняет выделение дополнительной финансовой помощи Украине.

Пока единственным утешением для европейцев служит тот факт, что в Америке усиливается критика в адрес Трампа. Поражение республиканцев на промежуточных выборах может позволить сторонникам Украины действовать более решительно.

"Впрочем, гарантий нет: если Трамп столкнется с трудностями внутри страны, он, скорее всего, начнет искать виноватых. А это может означать, что он станет еще жестче нападать на тех, кого считает своими противниками за рубежом", - пишет The Economist.

Трамп и война в Украине

Президент США снова обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что президент Украины не хочет заканчивать войну и, возможно, никогда этого не хотел. Он также заявил, что ещё два года назад Зеленский мог заключить более выгодное соглашение.

В ответ Зеленский обвинил Трампа в попытке заставить Киев капитулировать перед Россией.

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