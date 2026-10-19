Китай построил вторую секретную подводную лодку для беспилотников: что известно

Второе судно уже заметили в Гуанчжоу, а его возможности могут сыграть важную роль в военных операциях в Тихом океане.

Китай, по всей видимости, почти завершил строительство второго специализированного судна для запуска, транспортировки и обслуживания беспилотных аппаратов. Новое судно обнаружили в Гуанчжоу. Оно имеет конструкцию, похожую на корабль, который ранее заметили на судостроительном заводе в Шанхае, однако примерно на треть меньше по размерам. Об этом сообщает TWZ.

Первое судно необычной конструкции ранее заметили на заводе Hudong-Zhonghua на острове Чансинь в Шанхае. Его конструкция предусматривает возможность транспортировки нескольких крупных или большого количества более мелких беспилотных аппаратов через кормовые гаражные ворота и специальную палубу с колодцем.

Для подъема и опускания аппаратов из воды, а также перемещения между уровнями корабля предусмотрены специальные подъемные конструкции.

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Второе судно, обнаруженное в Гуанчжоу, имеет аналогичную конфигурацию, но меньшие размеры и некоторые отличия в очертаниях корпуса. На нем заметны шесть подъемных башен, тогда как на более крупном шанхайском судне предусмотрено шесть больших и шесть меньших.

В то же время новый корабль сохраняет основные конструктивные особенности своего аналога, в частности летную палубу, ангар за носовой надстройкой и аналогичное расположение дымовых труб.

Где построили второе судно

По данным издания, судно построили на предприятии Guangzhou Shipyard International (GSI) на острове Лонгсюэ недалеко от Гуанчжоу. Завод является дочерней компанией Китайской государственной судостроительной корпорации.

Это предприятие известно созданием необычных китайских судов, среди которых испытательные корабли для беспилотников, специализированные баржи для высадки на берег и крупные судна снабжения.

На спутниковом снимке от 2 октября судно зафиксировали на территории завода перед спуском на воду. По оценке издания, это подтверждает место его строительства.

Зачем Китаю нужны такие корабли

Появление сразу двух судов может свидетельствовать о растущем интересе китайских военных к операциям с использованием беспилотных аппаратов вдали от собственного побережья. В то же время пока нельзя утверждать, что корабли уже выполняют боевые задачи: их могут использовать для испытаний и экспериментальных разработок.

Крупные беспилотные аппараты потенциально способны выполнять широкий спектр задач – от картографирования морского дна и поиска мин до обнаружения подводных лодок и кораблей, а также запуска крылатых ракет и других беспилотников.

Особое внимание привлекает возможность длительного пребывания таких аппаратов на патрулировании. Специализированные суда могли бы обеспечивать их транспортировку, развертывание, эвакуацию и техническое обслуживание в отдаленных районах Тихого океана.

По оценке издания, развитие такого флота потенциально может создать дополнительные угрозы для американских военных объектов в Тихом океане и даже на побережье США.

Также высказывались предположения, что два обнаруженных судна могут быть частью более масштабной программы, предусматривающей строительство дополнительных кораблей с аналогичными возможностями. Если это подтвердится, речь пойдет о развитии не только экспериментальных платформ, но и потенциально более широкой системы применения крупных беспилотных аппаратов.

Пока точные масштабы программы остаются неизвестными. Однако появление второго судна за короткий промежуток времени свидетельствует о том, что Китай продолжает развивать специализированные морские платформы для работы с беспилотными технологиями.

Китайский флот – интересные новости

Ранее мы рассказывали, как 26 октября 2006 года китайская дизель-электрическая подводная лодка класса "Сун" всплыла примерно в пяти милях от американского авианосца USS Kitty Hawk вблизи японского острова Окинава.

Военные США не обнаружили её до того момента, как подводная лодка появилась на поверхности. Инцидент привлек внимание к уязвимости авианосных ударных групп перед бесшумными дизель-электрическими подводными лодками.

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