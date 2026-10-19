​​​​​​​Обычная сдача может оказаться сокровищем: какие монеты 2 евро стоят сотни и тысячи

Стоимость монеты могут повысить ошибки чеканки.

Монеты номиналом два евро могут стоить значительно дороже, чем указано на них: редкие выпуски и необычные ошибки чеканки превращают обычную мелочь в настоящее сокровище для коллекционеров, пишет Euronews.

Одна из самых известных ценных монет – памятная монета номиналом два евро, выпущенная Монако в 2007 году. Она посвящена 25-й годовщине со дня смерти принцессы Грации Патриции, ранее известной как голливудская актриса Грейс Келли. По данным Европейского центрального банка, тираж составил всего 20 001 экземпляр.

Монету можно узнать по портрету принцессы, надписи "MONACO" и году выпуска – 2007. Справа от портрета указано имя художника-медальера – "R.B. BARON".

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Эксперты оценивают стоимость этой монеты примерно в 3100 евро.

Однако есть важный нюанс: монету продавали непосредственно коллекционерам, а не выпускали в обычный оборот. Поэтому найти её среди остальных практически невозможно. Формально это полноценная монета номиналом два евро, которой можно расплачиваться, но вряд ли кто-то сознательно использовал бы её для оплаты покупок.

Дорогие ошибки

Помимо редких выпусков, стоимость монеты могут повысить ошибки чеканки. Вероятность найти такой экземпляр несколько выше.

Яркий пример – так называемое чеканка "яичница". Она возникает, когда внутренняя часть монеты номиналом один или два евро, изготовленная из металла другого цвета, неправильно расположена относительно внешнего кольца. В результате часть внутреннего металла попадает во время чеканки на внешнее кольцо. Из-за этого монета приобретает неравномерную форму, напоминающую жареное яйцо.

Интерес для коллекционеров могут представлять и монеты со значительным поворотом изображений на лицевой и оборотной сторонах относительно друг друга, а также экземпляры, отчеканенные на заготовках неправильного типа.

Деловое издание WirtschaftsWoche приводит следующие возможные оценки: до 100 евро за монеты с эффектом "яичницы", до 200 евро – за экземпляры с повернутыми штемпелями и до 650 евро – за монеты, отчеканенные на неправильных заготовках.

В процессе производства монет две металлические части соединяются и чеканятся под высоким давлением. Несмотря на использование точного оборудования и тщательный контроль, иногда бракованные экземпляры все же попадают в обращение.

Один из таких случаев – немецкая памятная монета номиналом два евро "Саксония-Ангальт" 2021 года, которую по ошибке отчеканили на заготовке для монеты номиналом один евро. Из-за этого цвета оказались противоположными по сравнению с обычной монетой: внешнее кольцо имеет золотистый цвет, а внутренняя часть – серебристый. Кроме того, экземпляр весит всего 7,50 грамма вместо стандартных 8,50 грамма.

Нумизматический дилер Münzen Müller оценивает аналогичную монету с ошибкой чеканки в 1200 евро.

Не полируйте редкую монету

При находке необычной монеты издание советует сначала определить страну-эмитента, год выпуска и изображение на ней. Официальный перечень памятных монет номиналом два евро Европейский центральный банк публикует на своем сайте.

"Если вы подозреваете, что нашли ценный экземпляр, обратитесь к профессиональному нумизматическому дилеру или аукционному дому для оценки. Если специалисты подтвердят её редкость, монету можно будет продать непосредственно коллекционеру или выставить на аукцион", – говорится в материале.

При этом не нужно чистить и полировать монету, ведь это может снизить её коллекционную стоимость. Даже лёгкое протирание способно оставить микроцарапины и повредить первоначальный блеск штемпеля.

Редкие монеты – другие новости

Ранее УНИАН писал, что среди памятных монет, выпущенных Национальным банком Украины, есть редкие экземпляры, в частности монеты из драгоценных металлов весом до 1 кг. Стоимость некоторых из них сегодня достигает миллионов гривен.

Наиболее редкими и ценными среди украинских монет номиналом 1 гривна являются экземпляры 1992 года выпуска. Так, разновидность 1.1ААг может принести вам до 37 тысяч гривен. Её примечательной особенностью является гладкий гурт без надписи.

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