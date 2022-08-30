По его словам, необходимо послать сигнал всем россиянам.

Польша настаивает на том, что Евросоюз должен прекратить выдавать россиянам визы, кроме гуманитарных.

Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

По его словам, необходимо послать сигнал всем россиянам и показать, что их действия в поддержку "военной операции" недопустимы и преступны.

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"Сегодня не время пользоваться деньгами российских туристов. Сегодня мы должны послать очень сильный сигнал России, всем российским гражданам, что ваша деятельность недопустима и преступна, так как тот, кто поддерживает преступление, также совершает преступление, — сказал Моравецкий.

Он добавил, что Польша вместе с Финляндией и балтийскими странами находится среди тех стран, которые обозначают более решительный подход к блокированию всех виз для граждан России, за исключением гуманитарных.

Напомним, в ЕС придумали, чем заменить "визовый бан" для россиян.

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