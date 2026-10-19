Украина ведет переговоры с тремя странами об организации зернового коридора, – Bloomberg

Турция, Египет и Индия предложили обеспечить безопасное плавание судов под их флагами и перевозку продовольствия.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с Турцией, Египтом и Индией о возможности открытия гражданского судоходства в Черном море, в частности для экспорта сельскохозяйственной продукции, сообщает Bloomberg.

Издание отметило, что черноморские порты страны являются основным маршрутом для экспорта продовольствия из Украины. Они способны отгружать до 40 миллионов тонн зерна в течение маркетингового сезона.

Напоминается, что с августа такие отгрузки были приостановлены из-за российских авиаударов по портовой инфраструктуре и судам.

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"Мы не можем обеспечить такие объемы отгрузок железнодорожным транспортом", – пояснил президент Украины.

Он сообщил, что Турция, Египет и Индия предложили обеспечить безопасное плавание судов под своими флагами. Они смогут заходить как в украинские, так и в российские порты и перевозить продовольствие.

"Одно судно направляется в наш порт, а другое – в российский, и мы соглашаемся на договоренности о том, чтобы не наносить ударов ни по одному из этих судов", – отметил Зеленский.

Однако, по словам президента Украины, Россия выступает против этого плана, несмотря на регулярные призывы со стороны турецких, индийских и египетских посредников.

Зеленский также добавил, что Киев обратился к Европейскому Союзу с просьбой возобновить программу "коридоров солидарности", которая в начале полномасштабного российского вторжения в 2022 году позволила Украине экспортировать зерно через европейские железные дороги и порты.

"Мы просим ЕС возобновить "коридоры солидарности" для содействия экспорту зерна. Это зерно нужно всем", – подчеркнул он.

Издание напомнило, что Украина подверглась масштабным ударам по своей гражданской портовой инфраструктуре после того, как прошлым летом она нанесла удары по так называемому российскому "теневому флоту", который экспортирует преимущественно нефть и нефтепродукты, подпадающие под санкции.

В статье приводятся данные Министерства сельского хозяйства Украины, согласно которым на данный момент Киев может экспортировать лишь 38 % от обычных объемов.

Украинское зерно: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, президент Украины Владимир Зеленский обращался с просьбой разрешить транзит украинских грузов с зерном. В частности, помимо Венгрии, такая просьба была адресована Польше, Румынии и Словакии. Венгерский лидер заявил, что не будет возражать, если украинские грузы с зерном будут лишь следовать транзитом через его страну к другим пунктам назначения. Мадьяр сообщил, что транзит зерна будет организован по модели, предложенной вскоре после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Также мы писали, что Bloomberg приводит данные о том, что атаки РФ на коммерческие суда у западного побережья Черного моря участились. Поясняется, что это грозит усилить нагрузку на и без того ограниченные торговые потоки в регионе. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что коммерческие суда и их экипажи становятся мишенями, и в результате этого на море уже есть жертвы. Эти атаки свидетельствуют о том, что Чёрное море становится всё менее надёжным коридором для торговли сельскохозяйственной продукцией.

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