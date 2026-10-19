'На правильной стороне истории': боец ​​РДК эмоционально обратился к отцу-полковнику МВД РФ

23-летний Карел покинул Россию, два года прожил в Казахстане, а в 2025 году вступил в Российский добровольческий корпус.

23-летний боец Российского добровольческого корпуса (РДК) с позывным Карел уехал из России после начала полномасштабного вторжения и в конечном итоге присоединился к борьбе против российских оккупантов. Его отец, полковник Министерства внутренних дел России, не успел узнать о решении сына воевать на стороне Украины. Об этом Карел рассказал в интервью 24 каналу.

"Папа, я, как ты и хотел, в спецназе. Правда, чуть-чуть в другой стране, чуть-чуть в другой структуре, но на правильной стороне истории", – обратился военный к покойному отцу.

Как россиянин решил воевать за Украину

Карел родился в Новосибирске. Он получил юридическое образование и имел небольшой бизнес в России. Его отец служил в российском МВД и хотел, чтобы сын продолжил карьеру в правоохранительных органах, однако парень выбрал другой путь.

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По словам военного, интересоваться политикой он начал еще в школе. На его взгляды, в частности, повлияли видео на YouTube о российском оппозиционере Алексее Навальном. В 2019–2022 годах Карел участвовал в антиправительственных протестах в России.

После начала полномасштабного вторжения он решил покинуть страну. Сначала он закончил обучение в колледже и открыл собственное дело, а затем переехал в Казахстан, где прожил два года.

Там Карел оказывал финансовую поддержку Украине, в частности делал пожертвования украинским воинским подразделениям. Однако со временем он решил, что хочет присоединиться к борьбе напрямую.

"Я понял, что мне хочется заниматься чем-то более крутым, нужно максимально влиться в дело. И я решил ехать в РДК", – рассказал боец.

В 2025 году Карел присоединился к Российскому добровольческому корпусу. Он участвовал в операциях на Харьковском, Запорожском и Донецком направлениях.

Отец не успел узнать о его решении

Отец Карела так и не узнал, что сын решил воевать на стороне Украины. По словам военного, мужчина умер от тромба, когда Карел уже находился в Украине, но ещё не успел рассказать ему о своём выборе.

Несмотря на различия во взглядах, боец вспоминает отца с уважением. Он подчеркнул, что тот был хорошим отцом, хотя его убеждения и служба в российских силовых структурах были близки сыну далеко не во всём.

Россияне на стороне Украины – последние новости

Как сообщал УНИАН, российский лейтенант Лев Ступников, окончивший престижную военную академию в Санкт-Петербурге и попавший на войну против Украины, передавал информацию украинской разведке.

Как пишет WSJ, решение Ступникова выступить против своих товарищей стало следствием многолетнего углубления разочарования в российской армии.

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