Зеленский рассказал, сколько дней США не предоставляли Украине данные о баллистике

По его словам, информацией о предстоящих баллистических атаках располагают только США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение трех суток Украина не получала от США разведывательные данные о запланированных Россией баллистических атаках по стране, сообщает NBC News.

Зеленский отметил, что Украина получает важные разведданные от многих своих союзников, в частности европейских. Однако информацией о предстоящих баллистических атаках располагают только США.

"Только США располагают этими уникальными данными и сообщают нам, когда Россия применит баллистические ракеты. Мы не получали данных о баллистических атаках в течение трех суток", – заявил президент Украины.

Видео дня

Он добавил, что, наконец, процесс обмена разведданными с США, в том числе о российских баллистических атаках, был возобновлен.

"Мы очень благодарны за это... Теперь это работает", – подчеркнул Зеленский.

Президент Украины надеется, что глава Белого дома все равно останется на стороне Украины или, по крайней мере, займет нейтральную позицию.

Обмен разведданными с США

Ранее УНИАН сообщал, что советник Офиса президента Украины Сергей Лещенко отметил, что приостановка обмена разведданными с США длилась не один день. В частности, Лещенко добавил, что сначала на Киев прилетели пять баллистических ракет без предварительного предупреждения со стороны партнеров. На следующий вечер ситуация повторилась. Однако, как он добавил, уже на следующее утро обмен возобновили. По словам советника ОП, это уже не первый случай, когда США прекращают делиться с Украиной разведывательной информацией.

Также мы писали, что капитан 3-го ранга запаса, ранее проходивший службу в военной разведке Украины, отметил, что в условиях современной войны при нанесении дальнобойных ударов без разведывательных данных просто не обойтись. Однако, по его мнению, для атак по объектам во временно оккупированном Крыму может хватить и собственной разведывательной информации, а также разведывательных данных от других союзников, помимо США. По его словам, этому способствует как тот факт, что Крымский полуостров – это украинская территория, так и его близость к территории, контролируемой властями Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: