От США прозвучали угрозы Европе в связи с возможным отказом от Starlink, - FT

В США критикуют новые инициативы ЕС, направленные на ограничение влияния крупнейших мировых технологических компаний.

США могут предпринять "разрушительные" ответные меры, если ЕС реализует планы по ограничению доступа к радиочастотному спектру для компаний вне блока. Об этом посол США в ЕС Эндрю Пуздер сказал в комментарии газете Financial Times.

Он отметил, что у Европы есть право на защиту конфиденциальной государственной информации, но предостерег от использования законодательства в ущерб американским конкурентам: "Если цель состоит в том, чтобы снизить конкурентоспособность США, то это не является легитимной целью такого рода законодательства".

Он назвал американские продукты надежными, "лучшими в своем классе". И выразил сомнение в том, Закон о цифровых рынках ЕС преследует цель улучшить конкуренцию. По его мнению, он может быть направлен на пополнение европейского бюджета, учитывая многомиллиардные штрафы, налагаемые на американские компании.

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"Начинаешь задаваться вопросом: мы пытаемся справиться с конкуренцией на цифровом рынке или же стремимся извлечь доход из деятельности американских компаний в интересах Европы?", - сказал он.

Пуздер также заявил, что амбиции Европы по укреплению собственной технологической отрасли рискуют быть подорванными из-за ее подхода к регулированию и отпугивания инвестиций со стороны американских компаний. По его словам, технологические компании США испытывают все большее недовольство в связи с регуляторными ограничениями и штрафами со стороны ЕС.

Посол считает, что США и ЕС должны объединить усилия, чтобы соперничать с Китаем в гонке по развитию искусственного интеллекта. Он призвал Европу "отказаться от регуляторного мышления, когда пытаются что-то остановить только потому, что мы находимся в гонке с Китаем" – как в сфере ИИ, так и в области квантовых вычислений.

Какие изменения готовит Европа

Издание напоминает, что европейские страны предпринимают усилия по укреплению технологического суверенитета. Чтобы снизить зависимость от американских технологий на фоне непредсказуемой политики Трампа, Европейская комиссия представила законопроект "Об развитии облачных технологий и искусственного интеллекта". Он вводит требования суверенитета для поставщиков облачных услуг, касающихся конфиденциальной информации. Также, как заявляется, он направлен на содействие росту европейских технологических компаний и создание альтернатив американским технологическим гигантам.

Ограничение Starlink для Украины

Напомним, что в ночь на 14 октября Силы обороны отметили ограничения скорости работы терминалов компании SpaceX, которые установлены на скоростные дроны. Сначала ограничения коснулись скорости 160 км в час, затем и 72 км в час.

Спустя сутки работа терминалов восстановилась, заявили в Минобороны. Однако есть данные, что перебои продолжаются.

Последствия сбоев

Проблемы с надежностью доступа к американской системе спутниковой связи, а также сообщения об ограничении передачи американских разведданных Украине, подняли вопрос о технологической зависимости Киева и Европы от США. Немецкие обозреватели назвали эту ситуацию предупреждением для Евросоюза и призывают ускорить создание собственных оборонных и спутниковых систем.

Ситуация стала предупреждением и для европейских армий, которые также используют американские космические системы. Хотя сейчас альтернативы американской спутниковой инфраструктуре нет. Только у Великобритании есть частичная альтернатива - система OneWeb, насчитывающая около 650 спутников.

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