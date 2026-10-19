Беларусь начала производить и продавать собственные реактивные дроны 'Миротворец', – аналитики

По данным аналитиков, в основу реактивных дронов-камикадзе "Миротворец" легли дроны-мишени "Беркут-ВМ".

В перечень производителей и поставщиков реактивных дронов-камикадзе теперь вошла и Беларусь, сообщает Defense Express.

Издание сообщило, что в распоряжении подразделений прокремлевского фельдмаршала Хаффтара в Ливии, известных как Ливийская национальная арабская армия (LNAA), оказались реактивные дроны-камикадзе "Миротворец" белорусского производства.

По данным аналитиков, базой для реактивных дронов-камикадзе "Миротворец" стали дроны-мишени "Беркут-ВМ". В новом исполнении они имеют максимальную дальность применения до 180 километров и могут нести боевую часть массой 10 килограммов.

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Указывается, что в базовом варианте дрон-мишень "Беркут-ВМ" имеет следующие характеристики:

Продолжительность полёта – до 30 минут;

Высота полета – до 3000 метров;

Радиус полета – до 110 километров;

Скорость – 400 километров в час.

Аналитики предполагают, что на этих беспилотниках используются реактивные двигатели, вероятно, китайского производства.

Примечательно, что первая презентация "Беркут-ВМ" состоялась ещё в 2021 году, во время белорусской оборонной выставки MILEX 2021. При этом первая демонстрация реактивного дрона-камикадзе "Миротворец" состоялась в следующем, 2022 году, во время одного из пропагандистских мероприятий с участием Лукашенко.

Это означает, как поясняется в статье, что о факте существования белорусских реактивных БПЛА-камикадзе было известно задолго до появления Shahed-238, "Герань-4" и "Герань-5" в распоряжении россиян.

Однако только в период 2025–2026 годов эти белорусские разработки начали "появляться" в зонах конфликтов в Африке, где замешан Кремль.

Издание сообщило, что в феврале 2025 года белорусские реактивные дроны-камикадзе были зафиксированы в Конго, где правительственные войска при поддержке РФ вели бои против группировки "М23".

Роль Беларуси в войне РФ против Украины

Ранее УНИАН сообщал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не согласился с мнением главы Белого дома о том, что Украине нужно избрать нового лидера. По словам Лукашенко, "не Трампу диктовать, кто должен возглавлять Украину". Он подчеркнул, что это решение должен принимать народ Украины. В то же время президент Беларуси согласился с мнением Трампа о том, что в Украине следует провести выборы. Лукашенко напомнил, что Зеленский обещал остаться на посту только на один срок, и добавил, что "обещания нужно выполнять".

Также мы писали, что журналисты провели расследование и выяснили, что Россия активно вербует белорусов на войну против Украины. Отмечается, что в белорусском сегменте интернета в последние месяцы появилось большое количество объявлений, предлагающих гражданам страны возможность заключить контракт с российской армией. Тем, кто согласится пойти на войну, обещают огромные выплаты, помощь с кредитами, "аннулирование судимостей" и ускоренное получение российского гражданства. Журналисты отметили, что для тех, кто соглашается подписать контракт с российской армией, последствия могут оказаться серьезными, в частности, уголовная ответственность в Беларуси.

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