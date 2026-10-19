НАТО должно решить 5 важных вопросов перед будущей войной с Россией, - Politico

Союзники по НАТО начинают переговоры о новых военных требованиях.

НАТО начинает переговоры о том, какие силы и вооружения потребуются союзникам для защиты от возможного нападения со стороны России, а также о том, как это будет финансироваться. Как пишет Politico, в ходе переговоров будут установлены целевые показатели по оборонному потенциалу на 2029 год - европейские чиновники предупреждают, что к этому времени Россия может быть готова к нападению на одну из стран НАТО.

Издание побеседовало с 15 действующими и бывшими чиновниками и дипломатами НАТО, чтобы выявить пять ключевых вопросов, которые придется решить альянсу перед возможным вторжением России.

1. Определение уровня амбиций

Самым важным вопросом станет определение того, какой именно объем войск и военных возможностей союзники готовы предоставить – это понятие в НАТО называют "уровнем амбиций".

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Кроме того, союзникам предстоит решить, как обеспечить предоставление обычных вооружений и сил – например, сухопутных подразделений или авиации – странам, обладающим ядерным оружием, таким как Великобритания и США.

2. Восполнение американского "пробела"

Существуют опасения, что США могут отозвать активы, критически важные для Европы, – например, тяжелые транспортные самолеты. Стремление Вашингтона сократить свое военное присутствие в Европе вынудит союзников лихорадочно искать способы компенсировать утраченные возможности.

"Еще недавно логика НАТО была такой: вы подсчитываете, что необходимо альянсу, а если чего-то не хватает – США просто закрывают эти пробелы. Теперь все иначе", - отмечает чиновник НАТО Камиль Гранд.

Один из путей решения проблемы – переход от требований к наличию конкретных видов вооружений к постановке перед странами-членами определенных оперативных задач (например, уничтожение российских командных пунктов). Такой подход обеспечил бы большую гибкость для европейских союзников, у которых нет доступа к американским системам вооружения, таким как крылатые ракеты "Томагавк".

3. Региональные разногласия

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году внимание альянса сместилось на восток, а в последний год – и на север, в сторону Гренландии. Однако некоторые союзники хотели бы, чтобы больше внимания уделялось южному и юго-восточному флангам альянса. Среди проблем – присутствие российских наемников в Ливии, риск использования миграции в качестве оружия, рост активности подводных лодок, а также атаки беспилотников на суда в Черном море.

4. Больше беспилотников или больше танков?

Доминирование беспилотных систем на линии фронта в Украине, вероятно, спровоцирует дискуссию о том, как найти баланс между развитием потенциала беспилотных аппаратов и дальнейшим наращиванием парка традиционной военной техники – танков и артиллерии.

По словам Гранда, дискуссию подогревают и трудности с набором личного состава, с которыми сталкиваются европейские страны: "Один из факторов, подталкивающих всех к более широкому использованию беспилотных систем, – это старение населения и, как следствие, нехватка кадров".

Кроме того, странам предстоит найти способ не отставать от технологических разработок России, не подрывая при этом национальные оборонные бюджеты.

Fдмирал ВМС Франции Пьер Вандье в качестве одного из решений он предложил модель, напоминающую подписку: регулярное обновление оборудования, чтобы системы вооружений не устаревали.

5. Уроки Украины

Большинство союзников по НАТО признают, что Украина вносит вклад в их безопасность благодаря своей многочисленной и закаленной в боях армии, а также стремительному технологическому развитию в таких сферах, как воздушные, морские и наземные беспилотники, системы ПВО, ракетное вооружение и передовая система управления полем боя "Дельта" (Delta).

В связи с этим некоторые страны призывают к более тесному военно-промышленному сотрудничеству. В то же время другие проявляют осторожность, указывая на то, что война в Украине существенно отличается от доктрины НАТО, которая делает ставку на стремительные маневренные боевые действия, завоевание господства в воздухе и нанесение высокоточных ударов с большого расстояния.

Проблемы Европы без США

Ранее УНИАН писал, что европейские страны опасаются краха трансатлантических отношений после перехода Трампа на сторону России. При этом Европа не в силах компенсировать Украине потерю американской военной и разведывательной помощи.

Так, Европа не может заменить системы раннего предупреждения о пусках баллистических ракет, зенитно-ракетные комплексы Patriot для их перехвата, а также разветвленную сеть интернет-спутников Starlink на низкой околоземной орбите.

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