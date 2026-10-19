РФ запустила по Украине 16 баллистических ракет, США вновь не предупредили Киев, – Зеленский

Это был целенаправленный удар по столице и области, подчеркнул президент.

В ночь на 19 октября российские оккупанты нанесли несколько волн баллистических ударов по Украине. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, добавив, что Киев вновь не получил предупреждения о ударе от партнеров.

По его словам, РФ целенаправленно атаковала Киев и область 16 баллистическими ракетами. Целями атаки стали энергетика и инфраструктура, повреждения также получили медицинская клиника, школа, станция метро и жилые дома.

Кроме того, по словам президента, РФ задействовала более 200 дронов различных типов, в том числе реактивные БПЛА. Ими враг нанес удары по ряду регионов, в частности по Харьковской, Днепропетровской, Волынской, Ровенской и Одесской областям. В результате вражеских атак есть жертвы. Только в течение этой ночи повреждения получили 10 объектов энергетической инфраструктуры, по меньшей мере 550 тысяч семей остались без света.

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"Украина никогда не хотела этой войны, и мы положительно восприняли буквально каждую попытку партнеров достойно завершить эту войну. На каждое предложение о прекращении огня следовал наш положительный ответ. Балистика, "Шахеды" и убийства – вот ответы России, которые повторяются снова и снова. Путин не хочет не то что завершения этой войны, но даже каких-либо шагов по деэскалации. Когда поставки ракет для украинской ПВО блокируются, а Россия получает ослабление или отсрочку санкций, это, к сожалению, является отрицанием реальности со стороны партнеров. На самом деле война продолжается, и продолжается только из-за российских ударов, из-за желания России затягивать эту войну", – подчеркнул президент.

Что известно о ночной атаке РФ

Ранее Воздушные силы сообщили, что украинским защитникам не удалось сбить ни одной баллистической ракеты РФ. Также отмечалось, что Силы обороны сбили 4 крылатые ракеты и 269 ударных БПЛА противника.

В результате российского удара в Киеве погиб один человек, попадания были зафиксированы в трех районах. В частности, оккупанты нанесли удар по станции метро "Черниговская". В киевском метрополитене сообщили, что после вражеского удара две станции метро закрыты на вход и выход.

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