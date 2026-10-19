Могут 'петь' дуэтом: возле Чернобыля заметили крупных краснокнижных птиц (фото)

Во время наблюдений на реке Припять водно-болотных птиц было немного.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике исследователи зафиксировали серых журавлей.

Как сообщили в заповеднике, ученые учреждения во время экспедиционного выезда наблюдали за осенней миграцией птиц и исследовали разнообразие местной орнитофауны. Говорят, что в этот период миграционные процессы активизируются: по территории заповедника перемещаются стаи птиц, направляющиеся к местам зимовки.

"Особое внимание привлекают серые журавли, осенняя миграция которых традиционно начинается именно в это время. Во время наблюдений на реке Припять водоплавающих птиц было немного, зато повсеместно встречались стаи баклана обыкновенного", – отмечают исследователи.

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Что известно о сером журавле

Серый журавль – крупная птица, обитающая в Европе и Азии, третий по численности вид семейства журавлевых. Единственный вид журавлей, широко распространенный в Европе, кроме журавля степного и журавля белого, которые встречаются только в дальневосточной части континента. Один из 10 видов рода, один из 2 видов рода в фауне Украины, представлен номинативным подвидом.

Длина составляет 100–130 см, размах крыльев – 180–240 см. Масса тела может колебаться от 3 до 6,1 кг, причём номинативный подвид в среднем весит около 5,4 кг, а восточный подвид – в среднем 4,6 кг.

Обладает громким трубным криком, который использует в полёте и при брачной демонстрации. Крик пронзительный, его можно услышать на значительном расстоянии. Интересно, что громкий голос у этой птицы обусловлен особым строением длинной трахеи, которая частично свернута в петли внутри грудины. Во время брачного периода как на земле, так и в полёте журавли поют дуэтом. Согласно открытым источникам, самец и самка издают звуки разной высоты.

На территории Украины гнездится на Полесье, иногда в заболоченных долинах рек Левобережной Лесостепи. В прошлом ареал вида охватывал весь умеренный пояс Евразии. Сейчас европейская часть ареала значительно сократилась. Зимует в Северной Африке, Западной и Южной Азии. Это моногамная птица – пары постоянные. Гнезда устраивает на сухом месте среди болота, чаще на границе леса и болота.

Находится под охраной Боннской и Бернской конвенций, соглашения AEWA. Включена в Красную книгу Украины.

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Как писал УНИАН, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали лесную куницу – ловкую и очень подвижную хищницу. Она прекрасно лазает по деревьям, быстро передвигается по лесу и чаще всего проявляет активность в сумерках и ночью. Рацион животного осенью очень разнообразен – она охотится на мелких животных, птиц, насекомых, а также охотно поедает ягоды и плоды. Сейчас куница активно ищет пищу, чтобы поддержать силы и пережить холодный сезон, её густой мех постепенно становится плотнее и теплее, защищая от холода.

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