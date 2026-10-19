Турция удвоит добычу на гигантском газовом месторождении в Чёрном море

В 2027 году добыча природного газа на месторождении Сакарья должна составить 20 миллионов кубометров в сутки.

Первая турецкая плавучая платформа по добыче природного газа "Осман Гази" отправилась к газовому месторождению Сакарья в Черном море. Это ключевой шаг на пути к удвоению мощностей страны по добыче собственного газа, сообщает Anadolu.

"Наша цель – до конца этого года запустить факельную установку платформы "Осман Гази", используя газ с месторождения Сакарья", – цитирует агентство слова министра энергетики и природных ресурсов Алпарслана Байрактара.

По его словам, платформа "Осман Гази" будет работать в 170 километрах от побережья в течение 20 лет.

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Первый этап проекта уже завершен: пробурено 12 скважин, а суточная добыча составляет 9,5 миллиона кубометров. На данный момент Турция добыла 7,23 миллиарда кубометров природного газа на месторождении Сакарья.

"На втором этапе платформа "Осман Гази" удвоит этот объем благодаря вводу в эксплуатацию еще 10 скважин", – отметил Алпарслан Байрактар.

По словам Байрактара, в 2027 году суточные мощности по добыче природного газа должны вырасти до 20 миллионов кубометров. Это позволит обеспечивать газом собственной добычи 8 миллионов домохозяйств против нынешних 4 миллионов.

Байрактар добавил, что вторая плавучая добывающая платформа, которая сейчас строится, поможет увеличить добычу природного газа в Черном море до 45 миллионов кубометров в сутки в 2028 году. Для этого в общей сложности будут использоваться 32 скважины.

Предполагается, что расширение добывающих мощностей позволит к 2028 году обеспечивать газом собственной добычи около 17 миллионов домохозяйств – это 75 % всех домохозяйств Турции, имеющих доступ к природному газу.

Месторождение Сакарья: справка

Сакарья – крупнейшее газовое месторождение Турции, расположенное на шельфе Чёрного моря. Оно является ключевым проектом Турции по снижению энергетической зависимости от импорта газа.

Месторождение находится примерно в 170 км от побережья западной части Чёрного моря, на глубине 2150 м. Его запасы оцениваются в более чем 500 миллиардов кубометров.

Добыча газа в Черном море – другие новости

Ранее УНИАН сообщал, что компании OMV Petrom и Romgaz завершили монтаж морской добывающей платформы в рамках реализации проекта Neptun Deep в Черном море у побережья Румынии.

Запасы природного газа на этом месторождении оцениваются примерно в 100 млрд кубометров. Реализация проекта призвана сделать Румынию крупнейшим производителем природного газа среди стран ЕС.

Neptun Deep предусматривает разработку газовых месторождений Domino и Pelican South. Проект включает десять добывающих скважин, три подводные добывающие системы, морскую платформу для переработки газа, экспортный трубопровод до города Тузла к югу от порта Констанца, а также газоизмерительную станцию.

Сообщалось также, что Россия приостановила добычу газа в Черном море из-за ударов Украины, а "Черноморнефтегаз" утратил статус одного из ключевых предприятий экономики временно оккупированного Крыма.

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