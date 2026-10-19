Россия атаковала энергетику 11 областей Украины: в Минэнерго раскрыли последствия

На прошлой неделе Россия почти 90 раз целенаправленно наносила удары по украинской энергетике и нефтегазовому сектору.

19 октября российские войска атаковали энергетические объекты в 11 областях Украины. Из-за ударов часть потребителей осталась без электроэнергии, а в отдельных регионах будут действовать графики отключений света. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.

"Ночью и утром Россия атаковала энергетические объекты в Винницкой, Волынской, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Житомирской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской, Одесской и Ровенской областях. В результате ударов часть потребителей осталась без электроснабжения", – сообщил Некрасов.

По его словам, новые отключения электроэнергии из-за обстрелов и боевых действий также зафиксированы в Днепропетровской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях.

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Некрасов отметил, что из-за непогоды без электроснабжения остаются более 140 населенных пунктов в Киевской, Николаевской и Одесской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

При этом в "Укрэнерго" сообщили, что в некоторых областях сегодня до конца суток будут вынужденно применяться графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений в объеме до 2 очередей для всех категорий потребителей.

Заместитель министра также добавил, что в течение прошлой недели Россия 87 раз целенаправленно атаковала украинскую энергетику и нефтегазовый сектор. Всего зафиксировано 224 инцидента, повлекших за собой повреждения энергетической и нефтегазовой инфраструктуры.

Удары РФ по энергосистеме Украины – главные новости

18 октября россияне атаковали энергетику в Одесской, Винницкой и Тернопольской областях, в результате чего тысячи потребителей остались без света.

17 октября из-за российской атаки Винница осталась полностью без света. Мэр Винницы Сергей Моргунов тогда заявил, что город остался без электроэнергии, а критическая инфраструктура в городе работала на резервном питании.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что с момента, когда президент США Дональд Трамп объявил об энергетическом перемирии неделю назад, Россия целенаправленно нанесла удары по украинской энергетике и нефтегазовому сектору 76 раз.

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