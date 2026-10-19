США не предупредили Украину о ракетной атаке РФ: Рубио объяснил причину

Рубио заявил, что Вашингтон не прекращал передавать Украине разведданные.

Ночной баллистический удар России по Киеву произошел без какого-либо предупреждения со стороны США. Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на свои источники.

"Опять не было никакого предварительного предупреждения о баллистической атаке на Киев, которая только что произошла", – отмечает издание.

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал этот инцидент, заявив о "программном сбое".

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"Несколько ночей назад в системе раннего предупреждения Украины возникла программная ошибка. Европейское командование ВС США (EUCOM) сейчас разбирается с этим", – заявил он.

При этом Рубио сказал, что "не может комментировать то, что произошло прошлой ночью".

В то же время он утверждает, что Вашингтон не прекращал передавать Украине разведывательную информацию. Так он ответил на обвинения Владимира Зеленского, который заявил о приостановке обмена разведданными со стороны США.

"Я не знаю, откуда он берет такую информацию и почему говорит об этом прессе. Никакой паузы не было. Зеленскому стоит сосредоточиться на том, чтобы положить конец этой войне", – заявил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение трёх суток Украина не получала от США разведывательные данные о запланированных Россией баллистических атаках по стране

Российский удар по Киеву – что известно

В ночь на 19 октября российские оккупанты нанесли баллистические удары по Киеву, в результате чего погиб один человек, ещё восемь получили ранения.

Последствия были зафиксированы в трех районах города, в частности, повреждены многоэтажные дома и станция метро. В настоящее время станции "Черниговская" и "Лесная" временно закрыты для входа и выхода.

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