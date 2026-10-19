Нельзя сравнивать меня с Путиным, – Зеленский

Президент США Дональд Трамп продолжает резко критиковать президента Украины на фоне продолжающейся войны с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский решительно осудил недавние высказывания главы Белого дома Дональда Трампа, в которых тот, как предполагается, сравнил его с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Politico.

"Нельзя сравнивать меня с Путиным. Он – агрессор. Он оккупировал нашу страну. Он убил взрослых и детей, своих солдат. Он – террорист. И именно поэтому я надеюсь, что президент Трамп четко выскажет свою позицию по этому поводу", – заявил Зеленский.

Издание сообщило, что отношения между Трампом и Зеленским, которые никогда не были особенно крепкими, значительно ухудшились в течение последних нескольких недель, поскольку Трамп продолжает резко критиковать украинского президента на фоне продолжающейся войны с Россией.

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В статье напоминается, что Трамп призвал Украину избрать новое руководство, а в конце прошлой недели заявил, что ему сложнее иметь дело с Зеленским, чем с Путиным.

Издание отметило, что Зеленский ранее заявлял о готовности провести выборы, если Россия приостановит свою агрессию на 60 дней, и в воскресенье он еще раз подчеркнул это.

"Я не могу одобрять какие-либо решения или слова того или иного лидера, если они направлены против Украины, если они поддерживают Россию и непосредственно Путина. Вот почему я очень честно и открыто говорю, что он – убийца. И именно поэтому, возможно, это не очень вежливо, и, возможно, это не то, чего от меня ожидает президент Соединенных Штатов. Но лучше иметь партнеров, которые очень открыты и четки, чем тех, кто является убийцами, даже с улыбкой на лице", – высказал мнение Зеленский.

Зеленский и Трамп: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что , по мнению Трампа, Зеленский не желает заканчивать войну и никогда этого не хотел. Президент США высказал мнение, что ещё два года назад Зеленский мог заключить более выгодное соглашение. Трамп добавил, что Украина лежит в руинах, значительная часть территории утрачена, а Зеленский "лишился океанов и морей". Трамп вновь обвинил Зеленского в том, что Украина продолжает наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам России, что наносит ущерб США. Он пояснил, что не хочет подписывать новые санкции против РФ, поскольку это может стать причиной, по которой Москва решит отказаться от мирных переговоров.

Также мы писали, что Трамп высказал мнение, что мирное соглашение с Россией, если оно и будет заключено, то уже без Зеленского. Президент США добавил, что не является большим поклонником украинского лидера. Он считает, что первопричиной войны стало президентство Барака Обамы, при котором Украину "заставили отдать Крым". При этом Трамп назвал временно оккупированный полуостров "самым красивым клочком земли", со всех сторон окруженным океаном.

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