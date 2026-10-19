Украина не сбила ни одной баллистической ракеты во время атаки РФ, – Воздушные силы

Украинские защитники сбили и обезвредили 247 средств поражения оккупантов.

В ночь на 19 октября российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением баллистических и крылатых ракет, а также БПЛА различных типов. Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Отмечается, что враг использовал 269 ударных БПЛА различных типов. Из них 59 были реактивными. Силы обороны сбили и подавили 243 вражеских беспилотника. Кроме того, украинские защитники сбили 4 крылатые ракеты "Искандер-К". Сколько таких ракет было запущено – в Воздушных силах не сообщают. Также не сообщается и о сбитых баллистических ракетах оккупантов.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 25 точках, а также падение обломков в 8 точках. Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА", – добавили в Воздушных силах.

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Что известно о ночной атаке РФ

Как сообщает ГСЧС, в результате вражеской атаки по Киеву в столице погиб один человек. Последствия российского удара были зафиксированы в трех районах города. В частности, в Деснянском районе горело нежилое здание, повреждены автомобили и станция метро.

Впоследствии стало известно, что россияне атаковали станцию красной линии метро "Черниговская". На обнародованных видео видно, что помещение станции подверглось значительным разрушениям.

В пресс-службе Киевского метрополитена отметили, что из-за российской атаки поезда красной линии вынуждены курсировать между станциями "Академгородок" – "Дарница" в соответствии с графиком. В то же время наземные станции "Черниговская" и "Лесная" временно будут закрыты для входа и выхода.

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