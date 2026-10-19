Атака на Санкт-Петербург показала важные уязвимости России, - ISW

Это был крупнейший удар по Санкт-Петербургу с 2022 года.

В ночь с 17 на 18 октября украинские силы нанесли масштабный удар по российской цифровой, энергетической и логистической инфраструктуре в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – крупнейший с 2022 года. В Институте изучения войны анализируют последствия атаки и объясняют, какие уязвимости российской обороны она раскрыла.

Как отмечают в ISW, украинские Силы оборонынанесли удар по центру обработки данных российской социальной сети "ВКонтакте" (VK) недалеко от Санкт-Петербурга, серьезно повредив объект. Пресс-служба VK подтвердила факт ударов, заявив при этом, что сервисы компании продолжают работать. Однако российские СМИ пишут, что пользователи VK жаловались на значительные сбои в работе платформы после украинских атак.

Также сообщается, что был нанесен удар по подстанции "Восточная" (330 кВ), в результате ударов около 20 000 человек остались без электричества.

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Кроме того, ВСУ атаковали Петербургский нефтяной терминал и нанесли удар по складу маркетплейса Ozon в Санкт-Петербурге, что привело к крупному пожару.

Также украинские силы нанесли удар по вантовому мосту, соединяющему северную и южную части Санкт-Петербурга

Как подчеркивают в ISW, нанесенные удары по Ленинградской области отличались как значительным масштабом, так и широким спектром пораженных целей. При этом кампания ударов по российской цифровой инфраструктуре и центрам обработки данных, приводит к масштабным сбоям в работе сервисов и перебоям в электроснабжении в рамках цифровой экосистемы России.

"Это вновь указывает на сохраняющиеся уязвимости российской системы противовоздушной обороны, а также на проблемы в сфере управления войсками", - отмечают аналитики.

Война в Украине - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Дональда Трампа в попытке заставить Киев капитулировать перед Россией. Он также сообщил, что он согласится на просьбу Трампа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в обмен на поставки дополнительных ракет системы ПВО Patriot.

А тем временем СМИ пишут, что Путин предложил в следующем месяце провести трехсторонний саммит с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином с целью договориться о прекращении войны в Украине на условиях, выгодных для Москвы.

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