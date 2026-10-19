Уничтожены датацентр и производство одежды: какие бизнесы пострадали от ночной атаки РФ

Второй раз с 2022 года подвергся нападению завод производителя фильтров для воды в Ирпене.

Во время ночной атаки на Киев и область российские оккупанты уничтожили датацентр оператора "Датагруп" и повредили ещё два производства – одежды и фильтров для воды.

"В результате ночной баллистической атаки полностью выведены из строя оборудование и инфраструктура датацентра "Датагруп". К сожалению, его восстановление и дальнейшая работа невозможны", – сообщили в компании.

Отмечается, что сотрудники во время атаки не пострадали. Оператор продолжает предоставлять услуги клиентам с резервных площадок.

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Также во время атаки пострадало производство бренда одежды и аксессуаров Harvest clothing.

"В результате вражеской атаки произошел удар по одному из наших производств. Из соображений безопасности и в целях информационной гигиены мы не будем публиковать фото и видео с места атаки, а также точную информацию о том, где и когда произошел удар", – говорится в сообщении.

В компании заверили, что все заказы будут отправлены.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что основной удар российских ракет пришелся на одно из крупнейших предприятий города, оно понесло серьезные разрушения.

"Взрывная волна повредила и расположенные рядом жилые многоэтажки – в квартирах вылетели окна", – написал мэр.

По данным местных Telegram-каналов, речь идет о предприятии Ecosoft – международной компании по разработке и производству оборудования для очистки воды. Завод компании уже подвергался разрушениям со стороны российских захватчиков в 2022 году.

Российская атака 19 октября – что известно

В ночь на 19 октября российские оккупанты нанесли баллистические удары по Киеву, в результате чего погиб один человек, ещё восемь получили ранения. Последствия атаки были зафиксированы в трёх районах города.

В частности, в Деснянском районе горело нежилое здание, были повреждены автомобили и станция метро. В Соломенском районе в результате вражеской атаки был поврежден один из консультативно-диагностических центров города.

Также повреждена наземная станция метрополитена "Черниговская". Движение поездов возобновлено между станциями "Академгородок" – "Дарница", а станции "Черниговская" и "Лесная" временно будут закрыты для входа и выхода.

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