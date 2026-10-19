Трамп обвинил Зеленского в отсутствии желания положить конец войне

Президент США заявил, что Украина лишилась "океанов и морей" и лежит в руинах.

Глава Белого дома Дональд Трамп высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет заканчивать войну и, возможно, никогда этого не хотел. Об этом говорится в его посте в социальной сети Truth Social.

"Зеленскому всё равно. И, откровенно говоря, учитывая все те деньги, которые ему щедро предоставляет Европа и которые ранее дал ему мошенник Джо Байден, он не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел", – говорится в его сообщении.

Трамп считает, что ещё два года назад Зеленский мог заключить более выгодное соглашение. Примечательно, что, по его словам, Украина лишилась "морей и океанов":

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"Два года назад он мог заключить более выгодную сделку, чем сейчас. Его страна лежит в руинах, значительная часть территории утрачена, он лишился океанов и морей, а мужское население сократилось, было ранено и/или погибло. Я хочу, чтобы эта война закончилась!".

Президент США обвинил Зеленского в том, что Украина продолжает наносить удары по НПЗ России, тогда как он призывал этого не делать.

"Зеленский выбирает в качестве целей нефтеперерабатывающие заводы в России, которые производят дизельное топливо, зная, что эти атаки наносят серьёзный ущерб мировым рынкам дизельного топлива, в частности в США. Фермеры, владельцы ранчо и различные предприятия сильно страдают от этого, но Россия, тем не менее, поставляет миру миллионы баррелей дизельного топлива по низкой цене", – добавил он.

Глава Белого дома пояснил, что пока не хочет подписывать новые санкции против России, поскольку это, по его мнению, может стать причиной, по которой Москва решит отказаться от мирных переговоров.

"Мы добиваемся значительного прогресса, в частности в текущих переговорах по поводу заложников. Подписание этого документа сейчас оттолкнет Россию от переговорного стола. Я могу подписать его позже или в любой момент, когда захочу", – указал Трамп.

Зеленский и Трамп: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам Зеленского, США приняли меры, чтобы попытаться заставить Киев капитулировать. При этом президент Украины добавил, что не хочет думать, что американские партнеры считают, что войну можно завершить быстрее за счет его страны. Это стало причиной обострения конфликта с президентом США, который длится уже неделю. Зеленский добавил, что отношения с США могут улучшиться после промежуточных выборов в США.

Также мы писали, что Трамп заявлял, что Украине нужен другой президент, который согласится "заключить соглашение". Зеленского он обвинил в попытке создать проблемы для мира из-за атак на НПЗ РФ. Президент США высказал мнение, что у Зеленского якобы было "много-много" возможностей завершить войну с РФ.

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