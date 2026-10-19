В Киеве из-за российской атаки закрыли две станции метро: как будет курсировать транспорт

В связи с повреждением инфраструктуры метро в Киеве увеличивают количество автобусов.

Россияне во время массированного обстрела Киева повредили наземную станцию метрополитена, а также пути и кабельную сеть. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"Утром движение поездов будет возобновлено между станциями "Академгородок" – "Дарница" в соответствии с графиком. Наземные станции "Черниговская" и "Лесная" временно будут закрыты для входа и выхода. На месте работают все необходимые специалисты, в частности специалисты по восстановлению и ремонту путей и сетей метрополитена", – отмечается в сообщении.

Позже в КГГА сообщили, что в связи с повреждением инфраструктуры метро в Киеве увеличивают количество автобусов на маршрутах №№ 1-М, 118.

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На временный маршрут № 1-М добавят:

3 автобуса, которые будут курсировать между ст. м. "Лесная" и ст. м. "Дарница";

12 автобусов, которые будут курсировать от ст. м. "Лесная" до ст. м. "Дворец спорта".

"Такое распределение автобусов позволит обеспечить связь с центральной частью города, в частности в случае объявления воздушной тревоги, и в то же время избежать чрезмерной нагрузки на ст. м. "Дарница", – объяснили в ведомстве.

Кроме того, на маршрут № 118 добавят 2 автобуса.

Также троллейбусы №№ 22-К, 27, 30, 42 курсируют с изменениями из-за перекрытия движения на улице Вадима Гетьмана, отметили в КГГА.

Движение транспорта организовано следующим образом:

троллейбусы № 22-К – ул. Ольжича – ст. м. "Лукьяновская" – просп. Воздушных Сил, далее по своему маршруту;

троллейбусы №№ 27, 30, 42 – ст. "Киев-Волынский", ул. Кадетский Гай, ст.м. "Лыбидская" – до Индустриального путепровода. В обратном направлении – ст.м. "Почайна", ул. Милославская, ул. Ольжича – до ул. Дегтяревской.

Атака РФ на Киев – что известно

Как писал УНИАН, в ночь на 19 октября РФ нанесла баллистический удар по Киеву, в результате чего погибла 21-летняя девушка. В частности, в Деснянском районе произошло попадание в здание медицинского центра, а в Днепровском – в нежилое здание.

В то же время в Днепровском районе в результате вражеской атаки были повреждены учебные заведения.

Также мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе, где обломки вражеской ракеты попали в 25-этажный жилой дом, пострадали три человека. Врачи оказали им помощь на месте.

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