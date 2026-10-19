США задерживают поставку оплаченных ракет Patriot для Украины, - Зеленский

В настоящее время США поставляют Украине всего 12 ракет-перехватчиков Patriot в месяц.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США задерживают поставки ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, которые используются для сбивания российских баллистических ракет. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

"Мы заплатили за это оружие, в частности за противоракетные ракеты в рамках так называемой программы PURL. Часть поставок была одобрена американской стороной, а остальная – нет. И это не техническая проблема", – подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, в настоящее время США поставляют Украине лишь 12 ракет-перехватчиков Patriot в месяц, что составляет около четверти от темпов, которые были при администрации Джо Байдена.

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"Я считаю, что у президента США действительно хорошие отношения с Путиным. Но есть одна вещь, которая здесь не работает. Сейчас Трамп не может заставить Путина прекратить войну", – добавил президент.

Ракеты Patriot для Украины – последние новости

Ранее The Washington Post писала, что Украина осталась без ракет Patriot. По словам украинского чиновника, их осталось всего несколько штук.

"Ситуация крайне напряженная. Ежедневно гибнут ни в чем не виновные мирные жители", – сказал он изданию.

В то же время The Telegraph сообщило, что Греция и Испания не передают Украине ракеты Patriot, срок годности которых истекает. Отмечается, что представители НАТО и ЕС пытались убедить эти страны передать нашему государству ракеты-перехватчики Patriot PAC-2.

"Считается, что у Греции есть как минимум 200 ракет Patriot PAC-2, срок годности которых (23 года) подходит к концу. Неизвестно, сколько таких ракет имеется в запасах Испании, хотя в прошлом месяце министр иностранных дел этой страны объявил, что Мадрид передаст Киеву пять ракет-перехватчиков", – написало издание.

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