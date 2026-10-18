США приняли меры, чтобы убедить Украину капитулировать, – Зеленский

Зеленский добавил, что отношения с США могут улучшиться после промежуточных выборов в США.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил главу Белого дома Дональда Трампа в попытке заставить Киев капитулировать перед Россией, сообщает Bloomberg.

Издание отметило, что это стало причиной обострения конфликта с президентом США, который длится уже неделю.

Зеленский сообщил, что он согласится на просьбу Трампа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в обмен на поставки дополнительных ракет системы ПВО Patriot.

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"Сейчас, в преддверии выборов, нас ждут опасные дни. Мое последнее предложение было таким: мы не наносим ударов по российскому дизельному топливу, а вы предоставляете нам ракеты для систем Patriot, чтобы защитить наши объекты. Но они просто хотят, чтобы мы прекратили атаковать дизельное топливо. И если мы этого не сделаем, они отключат нас от чего-то", – сказал Зеленский, имея в виду промежуточные выборы в США, которые состоятся 3 ноября.

Издание отметило, что в то время как отношения между США и Украиной достигли нового минимума, Зеленский перечислил, по его словам, ряд недружественных шагов Вашингтона в отношении Киева.

Среди них – умышленное снижение скорости интернета Starlink, имеющего решающее значение для украинских войск, ведущих боевые действия против России, а также задержка и без того скудных поставок перехватчиков Patriot для сбивания баллистических ракет, которые, по словам Зеленского, стали настоящим кошмаром для украинских городов.

"Я считаю, что были приняты меры, чтобы убедить Украину капитулировать. Я не говорю, что именно эту цель преследуют наши партнеры. Я не хочу думать, что наши американские партнеры считают, будто войну против России можно закончить быстрее за счет Украины. Но именно так это и выглядит", – заявил Зеленский.

Зеленский добавил, что отношения с США могут улучшиться после промежуточных выборов в США.

"Во время выборов политическая борьба приобретает очень агрессивный характер. Думаю, сейчас это настоящая мука, но после выборов жизнь продолжится, и я верю, что все успокоится", – рассказал он.

Издание напомнило, что США выдвинули Киеву требование прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Администрация Трампа утверждает, что эти атаки способствовали росту цен на энергоносители, в частности на дизельное топливо, хотя на мировые поставки гораздо сильнее повлияла война США с Ираном.

Издание спросило, как бы президент Украины охарактеризовал усилия по налаживанию отношений с США:

"Я считаю, что когда потенциальные риски для Украины имеют масштабы цунами, вмешиваться следует еще тогда, когда это лишь умеренная буря. На мой взгляд, на кону стоит гораздо больше, чем соглашение о дизельном топливе".

США и Украина: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что американский министр финансов Скотт Бессент в интервью NBC News трижды уклонился от ответана вопрос, является ли Украина союзником США. Бессент подчеркнул, что США поддерживают Украину тремя ключевыми способами: предоставляя разведывательную информацию, спутниковую связь Starlink и разрешение НАТО на закупку американского оружия для передачи Украине. Он подчеркнул, что Россия не получает этого от США. При этом министр финансов США обвинил Европу в недостаточной поддержке Украины. По его словам, у европейцев достаточно систем Patriot, но они не предоставляют их Киеву, несмотря на просьбы украинцев.

Также мы писали, что, по словам Зеленского, с тех пор, как Трамп объявил об энергетическом перемирии между Украиной и РФ неделю назад, страна-агрессор целенаправленно нанесла удары по украинской энергетике и нефтегазовому сектору 76 раз. В частности, в ночь на 18 октября были нанесены удары по подстанциям в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Одесской областях, и десятки тысяч семей остались без света. Зеленский подчеркнул, что в целом за прошедшую неделю россияне выпустили по Украине почти 2700 ударных дронов, 1700 авиабомб и 66 ракет, большая часть из которых – баллистические.

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