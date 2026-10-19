Поезда 'Укрзализныци' массово задерживаются: какие рейсы отстают более чем на 8 часов

Наибольшие задержки были зафиксированы на международных рейсах из Польши.

В Украине значительная часть поездов "Укрзализныци" курсирует с задержками. По состоянию на утро 19 октября больше всего от графика отстают международные рейсы в направлении Польши.

По данным онлайн-табло "Укрзализныци", наибольшая задержка среди поездов дальнего следования зафиксирована на рейсе №19/20 Хелм – Киев – более 8 часов. Его прибытие в столицу прогнозируется на 18:05 вместо запланированного времени в 10:07.

Почти на семь часов отстает от расписания поезд №67/68 Варшава-Заходня – Киев. Его прибытие ожидается в 16:23, хотя по расписанию он должен был прибыть в 10:07.

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Также существенно задерживаются другие международные рейсы. В частности, поезд №19/20 Киев – Хелм отстает от расписания на 6 часов и должен прибыть в польский город в 11:00 вместо 05:00. Поезд №23/24 Хелм – Киев задерживается более чем на 6 часов, а его прибытие прогнозируется на 14:21.

Среди внутренних рейсов одна из самых больших задержек у поезда №21/22 Харьков – Львов. Он отстает от расписания более чем на 4 часа, а прибытие во Львов ожидается в 17:19 вместо 13:02.

Более чем на четыре часа также задерживается поезд №37/38 Киев – Запорожье. Согласно обновленному прогнозу, он прибудет в 13:36 вместо 08:50. Еще более чем на четыре часа отстает от графика поезд №3/4 Днепр – Ужгород.

Примерно на четыре часа задерживаются также поезда №119/120 Хелм – Днепр и №79/80 Львов – Днепр.

На 4 часа задерживаются поезда №261/262 Черновцы – Днепр и №61/62 Ивано-Франковск – Днепр. Их прибытие прогнозируется на 15:53.

Другие рейсы с задержками:

№39/40 Запорожье – Солотвино – 3 ч 38 мин;

№53/54 Одесса – Днепр – 3 ч 38 мин;

№55/56 Рахов – Киев – 3 ч 29 мин;

№137/138 Ясиня – Киев – 3 ч 29 мин;

№141/142 Ясиня – Чернигов – 3 ч 29 мин;

№127/128 Львов – Днепр – 3 ч 3 мин;

№1/2 Рахов – Харьков – 2 ч 54 мин;

№23/24 Киев – Хелм – 2 ч 53 мин;

№85/86 Львов – Днепр – 2 ч 39 мин;

№41/42 Трускавец – Днепр – 2 ч 39 мин;

№81/82 Киев – Ужгород – 2 ч 31 мин;

№5/6 Ясиня – Запорожье – 2 ч 21 мин.

Отмечается, что время задержки рассчитывается автоматически и может изменяться. Причины задержек не указаны.

"Укрзализныця" – последние новости

16 октября в приложении УЗ появилась возможность просмотреть среднее количество эвакуационных остановок и задержек для выбранного поезда за последние 10 суток. В УЗ пояснили, что взяли "усредненную статистику" за последние десять суток, чтобы данные были максимально актуальными.

С 20 октября "Укрзализныця" планирует отменить сразу два поезда – № 79/80 Днепр-Львов и № 31/32 Запорожье-Перемышль. Это решение в компании объяснили ухудшением ситуации с безопасностью.

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