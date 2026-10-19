Россия нанесла ракетный удар по Киеву: есть погибшие и пострадавшие

Известно об одном погибшем и трёх пострадавших.

В воскресенье вечером, 18 октября, российские оккупанты запустили по столице Украины баллистические ракеты из Брянска. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании и жертвах в Telegram.

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Обновлено в 01:41: Кличко написал, что жертвой стала 21-летняя девушка.

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"Уже трое пострадавших в столице. Двое из них находятся в стационарах городских больниц. Погибла 21-летняя девушка", – указал он.

Обновлено в 01:11: в КГВА сообщили, что число пострадавших увеличилось до трёх человек.

"Число пострадавших в результате вражеской атаки на столицу увеличилось до 3 человек".

Кличко сообщил, что в Деснянском районе произошло попадание в здание медицинского центра, а в Днепровском – в нежилое здание.

"В Деснянском районе, по предварительным данным, попали в здание медицинского центра. В Днепровском – в нежилое здание. Экстренные службы направляются на места", – говорится в его сообщении.

Впоследствии мэр столицы сообщил, что в результате российской атаки известно об одном погибшем:

"В результате вражеской атаки на столицу один человек погиб. Двое пострадали. Одного раненого медики госпитализировали".

По данным Киевской городской военной администрации, в Днепровском районе в результате вражеской атаки повреждены учебные заведения.

Атаки РФ на Киев: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что The New York Times отмечает: перебои с электроэнергией и водоснабжением, разрушенные дома и постоянная угроза новых ударов превратили повседневную жизнь жителей столицы в борьбу за выживание. Как отмечает издание, ситуация в столице ухудшилась после того, как в августе Россия начала массово применять новые реактивные беспилотники. В статье добавляется, что Москва пытается лишить Киев нормальных условий для жизни, заставить людей покидать город и склонить Украину к капитуляции. Кроме того, в преддверии зимы Россия угрожает уничтожить городскую инфраструктуру электро-, тепло- и водоснабжения.

Также мы писали, что первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко признал, что интенсивность и точность как российских беспилотников, так и ракет, которые враг применяет против столицы, возросли. Поэтому он не исключает проблем в столице зимой с отоплением, электричеством и водой. Кучеренко сообщил, что враг уже повредил оборудование на одной из подстанций с помощью баллистической ракеты. Он добавил, что это не было бы катастрофой, если бы для замены было время и оборудование, но времени нет, а запасов не так уж и много.

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