РФ не успевает запускать спутники 'Рассвет' по графику: эксперт назвал причину

В то же время, по мнению Колесника, РФ может планировать запуск более современной системы.

РФ планировала ежемесячно запускать на орбиту по 16 спутников"Рассвет", чтобы как можно быстрее развернуть необходимую группировку. Об этом в эфире"Киев 24" заявил бывший советник главы Государственного космического агентства Украины, эксперт, который до недавнего времени отвечал в космическом ведомстве за направление анализа и прогнозирования космической деятельности, Андрей Колесник.

"Для того чтобы покрыть всю территорию Украины реальной широкополосной интернет-связью, им потребуется не менее 130 спутников. То есть, чтобы создать эту группировку, им потребуется до 9 запусков ракеты-носителя "Союз-2.1Б", – сказал Колесник.

Впрочем, отмечает эксперт, в настоящее время РФ не может выдержать этот график ежемесячных запусков. Кроме того, заметил эксперт, Москва даже не соблюдает график запусков раз в три месяца.

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"На сегодняшний день у нас запланирован запуск 23 марта первой партии из 16 спутников, а также 19 июля – запуск второй партии таких спутников. Из каждой партии уже почти по два спутника, можно сказать, что они вышли из строя и больше не могут поддерживать эту работу. Такой промежуток времени в 3 месяца между двумя партиями говорит о том, что пока проводятся летно-конструкторские испытания группировки. И следующая партия, третья, спустя уже 3 месяца после второй, до сих пор не запущена на орбиту", – добавил Колесник.

Он отметил, что причиной этого может быть, в частности, удар Сил обороны Украины по ракетно-космическому центру "Прогресс" в Самаре, который занимается окончательной сборкой ракет-носителей. На этом фоне, отметил эксперт, неизвестно, в какой степени РФ сможет возобновить производство этих ракет и есть ли у противника их запасы в арсенале.

"С другой стороны, возможно, они уже рассматривают развертывание нового поколения этих спутников – не "Рассвет-3", а "Рассвет-4", более совершенных, в которых уже будут устранены технические проблемы, обнаруженные в первых двух партиях. И таким образом увеличить как пропускную способность своей системы, так и повысить ее надежность", – отметил Колесник.

Что известно о российском "Рассвете"

Ранее Колесник в комментарии УНИАН рассказал, что РФ уже фактически может использовать имеющиеся у нее спутники "Рассвет" для ударов по Украине. Эксперт отмечал, что в настоящее время эти спутники способны поддерживать связь примерно 40–45 минут два раза в сутки.

В то же время советник президента Украины Владимира Зеленского по развитию технологических направлений обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов заявлял, что падение нескольких спутников "Рассвет" не должно успокаивать украинцев. Поскольку, по его словам, россияне могут "неожиданно" вывести на орбиту половину спутниковой группировки одним запуском.

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