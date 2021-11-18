МВД удалось предотвратить покушение на министра.

Группа лиц, задержанная полицией, планировала убийство министра аграрной политики Романа Лещенко.

Об этом УНИАН стало известно из собственных источников.

Что предшествовало

Ранее в МВД рассказали, что правоохранителям удалось задержать группу лиц, планировавших покушение на одного из министров. Подробности пообещали рассказать на сегодняшнем брифинге, 18 ноября.

Кто такой Роман Лещенко

Окончил юридический факультет КНУ имени Т.Г. Шевченко. В 2019 году президент Владимир Зеленский назначил его уполномоченным по земельным вопросам.

Уже менее чем через год – головой Госгеокадастра, а еще менее чем через полгода Лещенко стал министром аграрной политики.

До этого занимался юридическими консультациями и аграрным консалтингом.

Лещенко находится во владельцах сельскохозяйственной компании "Прогресс", владеет 50% долей "Прогресс-молоко" и ООО "Иллюмин".

Автор: Виолетта Орлова