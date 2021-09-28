Всего таких проектов постановлений, по словам председателя парламента, сейчас есть 12.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщил, что проекты постановлений, которые блокируют возможность подписания закона об олигархах, парламент рассмотрит 5 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

Говоря о проектах постановлений, которые блокируют возможность подписания закона, спикер отметил: "Будет дано поручение комитету для того, чтобы он максимально быстро их рассмотрел. Чтобы в следующий вторник мы смогли их рассмотреть в зале. После этого комитет пришлет, я надеюсь, мне корректную версию, которая была проголосована в стенах Верховной Рады, я подпишу и смогу отправить (закон на подпись президенту - УНИАН) для того, чтобы этот закон максимально быстро заработал".

Закон об олигархах

Как сообщал УНИАН, 23 сентября Верховная Рада приняла поданный президентом закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).

Его рассматривали по спецпроцедуре и рассмотрели лишь 13 поправок из представленных 1 тыс. 270.

Депутаты, недовольные специальной процедуре рассмотрения законопроекта, по которой у них не будет возможности поставить на рассмотрение свои поправки к законопроекту, подписали заявление об отстранении первого вице-спикера парламента Руслана Стефанчука от ведения пленарного заседания. Однако ВР отказалась это выполнять.

24 сентября в ВР было зарегистрировано 12 проектов постановлений, которые предлагают отменить решение ВР о принятии этого закона, тем самым блокируя возможность его подписания. Авторами 11-ти из них являются представители фракции "Европейская солидарность", а 12-й - представители "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Как известно, пока такие проекты постановлений не будут рассмотрены и отклонены парламентом, закон, которого они касаются, не может быть подписан председателем парламента и передан на подпись президенту.

Автор: Таня Поляковская