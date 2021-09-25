Председатель ВР допускает, что закон об олигархах принимался таким образом, чтобы заблокировать процесс деолигархизации.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что оппозиция может обратиться в Конституционный суд из-за процедуры принятия закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Разумков сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"То, что было сделано - дает сегодня возможность оппозиции обращаться в Конституционный суд для того, чтобы снова заблокировать этот процесс. Мне кажется, что это было сделано намеренно вчера для того, чтобы создать условия для дальнейшего блокирования процесса деолигархизации", - заявил Разумков.

В свою очередь, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сказал, что почти все реформаторские законы, принятые в парламенте текущего созыва, поданы на анализ в КСУ.

"Я хотел бы, чтобы мы понимали, что любой регламент, любые вещи, - они должны использоваться для блага реформ, а не блокировки постоянными правками", - заявил Стефанчук.

При этом, Разумков заявил: "Комитет признал, что правки противоречат друг другу. Сегодня поступило соответствующее письмо комитета".

В ответ Стефанчук спросил: "А было заседание комитета, Дмитрий Александрович? Или это определил аппарат, который подконтролен председателю Верховной Рады?".

Разумков попросил его не перебивать. Стефанчук сказал, что никакого заседания комитета не было. "Это введение в заблуждение", - сказал Стефанчук.

Разумков ответил: "То, что вы сегодня на исходе дня зачитали какие-то ваши правки - то можно так просто новый закон объявить в зале и завершить... То давайте всю Раду распустим и просто кто-то будет зачитывать и менять текст закона после того, как его приняла Верховная Рада. Это не может никто, ни Разумков, ни Стефанчук", - заявил Разумков.

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Как сообщал УНИАН, 23 сентября Верховная Рада приняла президентский законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов) (№5599).

Многие депутаты возмущались, что законопроект рассматривали по спецпроцедуре, то есть рассмотрели лишь 13 поправок из поданных 1 тыс. 270.

Законом определено, что олигархом считается физическое лицо, которое одновременно соответствует как минимум трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на СМИ; является конечным бенефициарным собственником субъекта хозяйствования, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное положение на рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает такое положение; подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 млн прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Решение об исключении лица из реестра олигархов принимается в случае установления факта несоответствия такого лица одновременно по меньшей мере двум из признаков.

Устанавливается, что решение о признании лица таким, которое имеет значительное экономическое и политическое влияние в общественной жизни (олигархом), принимается Советом нацбезопасности и обороны на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Нацбанка, СБУ или Антимонопольного комитета.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через 6 месяцев со дня вступления его в силу. Он теряет силу через 10 лет со дня введения его в действие.

Автор: Виталий Саенко