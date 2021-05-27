Глава МИД уверяет, что украинская власть имеет понимание, что надо делать в случае появления угроз.

Совет национальной безопасности и обороны Украины проанализировал возможные угрозы России для Украины с территории Беларуси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Когда Россия резко нарастила свое военное присутствие вдоль нашей границы и на оккупированных территориях, у нас было заседание СНБО, где мы анализировали, что делает Россия. Но при этом, был отдельный закрытый тайный доклад, содержание которого я не могу разглашать, но он был посвящен возможным угрозам со стороны Беларуси, и что нужно делать, чтобы быть готовыми, если эта угроза возникнет", - подчеркнул Кулеба.

В связи с этим министр заверил о наличии анализа угроз со стороны территории Беларуси. "И понимание того, что нужно делать - тоже есть", - подчеркнул Кулеба.

Также Кулеба объяснил, почему Украина не может отозвать посла из Беларуси. "Не проблема отозвать посла. Это тоже жест. Это очень серьезно. Но у нас сейчас есть много гуманитарных вопросов. У нас нет политического диалога. У нас посол не занимается политическим диалогом с Беларусью. Он занимается гуманитарными вопросами", - заявил глава МИД.

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Автор: Виталий Саенко