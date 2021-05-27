Глава МИД отметил необходимость решения гуманитарных вопросов, и в частности возвращение тех украинцев, которые лечатся в Беларуси.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему Украина не может отозвать посла из Беларуси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Не проблема отозвать посла. Это тоже жест. Это очень серьезно. Но у нас сейчас есть много гуманитарных вопросов. У нас нет политического диалога. У нас посол не занимается политическим диалогом с Беларусью. Он занимается гуманитарными вопросами", - заявил Кулеба.

В частности, глава МИД отметил, что украинские дипломаты занимаются вопросами возвращения украинских пациентов, которые лечатся в Беларуси и сейчас "застряли" в этой стране из-за закрытия авиасообщения.

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Министр уточнил, что программу трансплантации в Беларуси для украинских граждан курирует Министерство здравоохранения Украины, но в экстренных ситуаций при необходимости эвакуации граждан, к ситуации подключается МИД.

"26 граждан Украины сейчас находятся на операциях в Беларуси. Еще около 160 стоят в очереди - в ближайшее время должны ехать. Из тех 26, которые в Беларуси, десять уже на связи с посольством", - заявил Кулеба.

Также он уверяет, что дипломаты установят со всеми украинцам связь и окажут помощь.

При этом, из десяти украинцев, с которыми установлен контакт, двоим уже оказана помощь.

В частности, благодаря МИД и Харьковской областной государственной администрации найден реанимобиль для одной украинки, чтобы помочь ей безопасно вернуться домой.

Как сообщал УНИАН, Украина 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Сейчас в Беларуси находятся 26 граждан Украины, которые получают медицинскую помощь (трансплантация органов, костного мозга, иммунотерапия), еще четыре украинца проходят обследование.

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Автор: Виталий Саенко