Данилов считает, что в свое время Козак и его однопартийцы из ОПЗЖ довели украинскую медицину до такого состояния, что даже в Беларуси она лучше.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сожалеет, что подозреваемый в государственной измене народный депутат из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тарас Козак лечится в Беларуси

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге по завершении заседания СБНО.

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Отвечая на вопрос журналистов, будет ли СБНО добиваться экстрадиции Козака в Украину из Беларуси, где он по словам Виктора Медведчука, сейчас лечится, Данилов сказал: "Если человек находится на лечении в Беларуси, то мне очень жаль. Я понимаю лечение в любой другой стране. Я считаю, что когда у нас медицина доведена до такого состояния, что надо лечиться в Беларуси, то мне жаль Козака и тех людей, которые работали в то время и довели до такого состояния медицину".

"А это (об экстрадиции Козака в Украину - УНИАН) вопрос к правоохранительным органам. Когда вернется господин Козак, а я считаю, что он обязательно вернется, потому что он является гражданином Украины, если вдруг не окажется у него паспорта гражданина какой-то другой страны, к тому же он еще является народным депутатом", добавил секретарь СНБО.

Подозрение для Медведчука и Козака

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретном военном подразделении ВСУ), проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Промінь" ("Луч").

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

13 мая судья Печерского райсуда Киева Вячеслав Пидпалый избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.

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Автор: Дмитрий Хилюк