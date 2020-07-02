Послы стран G7 прокомментировали отставку Смолия с должности главы НБУ

Вчера вечером стало известно, что Смолий написал заявление об отставке.

Послы стран "Большой семерки" отреагировали на заявление Смолия об отставке с поста председателя Национального банка.

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В коротком заявлении, которое была опубликована в Twitter, говорится, что отставка главы НБУ может представлять угрозу надежности реформ в Украине.

"Независимый Нацбанк - фундаментальное достижение для Украины, которое уменьшило коррупцию, способствовало росту и спасло обанкротившийся банковский сектор. Подрыв этого сверхважного института был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером стало известно, что Смолий написал заявление об отставке с должности главы НБУ. По его словам, на Нацбанк длительное время осуществляется политическое давление.

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