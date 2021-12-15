Как сообщают журналисты со ссылкой на источник в правоохранительных органах, семье Левченко и Гогилашвили предоставлена охрана спецслужбы.

Семью экс-заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили, которого уволили после скандала на блокпосте в Краматорске, охраняли сотрудники спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины.

Журналисты Bihus Info еще в ноябре зафиксировали, как в КВЦ "Парковый", когда там проходило заседание фракции "Слуга народа", приехал бронированный автомобиль Chevrolet Suburban. Номерные знаки на машине находятся на балансе СБУ.

На видео заметно, что из автомобиля вышел мужчина и несовершеннолетний мальчик. Источники журналистов в правоохранительных органах указали, что мужчина из бронированного автомобиля является сотрудником спецподразделения "Альфа" СБУ.

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Впоследствии мальчик (предположительно сын Гогилашвили - Давид) вместе с женщиной вышел из КВЦ "Парковый" и сел уже в серую машину Mazda. Номерные знаки авто принадлежат Марии Левченко - жене Гогилашвили и секретарше президента Владимира Зеленского.

Журналисты направили запрос в СБУ относительно охраны семьи Гогилашвили. В пресс-службе СБУ косвенно подтвердили, что им предоставлена охрана спецслужбы.

"В ответ на ваш запрос отмечаем, что информация, касающаяся лиц, которым при необходимости и при наличии соответствующих оснований предоставляется охрана, является конфиденциальной. Отдельно обращаем ваше внимание на то, что СБУ действует исключительно в пределах и способом, определенным законодательством Украины. Это касается деятельности по обеспечению безопасности охраняемых лиц и членов их семей, в том числе".

Как сообщают журналисты со ссылкой на источник в правоохранительных органах, семье Левченко и Гогилашвили предоставлена охрана спецслужбы. Но ни Левченко, ни Гогилашвили на обращения журналистов не ответили.

Стоит отметить, что согласно законодательству, замминистру и помощнице президента не предусмотрена защита в виде охраны спецслужбы.

Скандал с Гогилашвили: что известно

11 декабря стало известно, что Гогилашвили устроил скандал на блокпосте на въезде в Донецкую область из-за того, что его машину остановили и попросили показать документы. В частности, он возмутился, что правоохранители его не узнали, а впоследствии угрожал им, используя нецензурную лексику.

Позже на инцидент отреагировал министр внутренних дел Денис Монастырский, подписав приказ о временном отстранении Гогилашвили от должности. Также министр сообщил, что будет инициировать перед правительством вопрос об открытии дисциплинарного производства в отношении Гогилашвили.

После этого Гогилашвили извинился за свою "чрезмерную эмоциональность" во время инцидента на блокпосте. Он заявил, что соглашается с инициативой министра Дениса Монастырского открыть дисциплинарное производство в отношении его и будет способствовать его проведению.

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский обратился к министру внутренних дел и Кабинету министров с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении Гогилашвили.

Гогилашвили внесли в базу данных сайта "Миротворец".

13 декабря правительство уволило Гогилашвили с должности заместителя главы МВД, на которой он находился с сентября 2019 года. Перед этим сам чиновник написал заявление об увольнении.

Автор: Виктория Гордиенко