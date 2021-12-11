Гогилашвили заявил, что согласен с инициативой министра Дениса Монастырского открыть дисциплинарное производство по нему и будет содействовать его проведению.

Временно отстраненный от должности заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили извинился за свою "чрезмерную эмоциональность" во время инцидента на блокпосте при въезде в Донецкую область.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Безусловно, хочу принести извинения за свою чрезмерную эмоциональность. Согласен с решением министра начать дисциплинарное производство, готовлю рапорт на имя министра МВД и буду всячески способствовать его проведению", - отметил Гогилашвили.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, Гогилашвили устроил скандал на блокпосте на въезде в Донецкую область из-за того, что его автомобиль остановили и попросили показать документы. В частности, он возмутился, что правоохранители его не узнали, а впоследствии угрожал им, используя нецензурную лексику.

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Позже на инцидент отреагировал министр внутренних дел Денис Монастырский, подписав приказ о временном отстранении Гогилашвили от должности. Также министр сообщил, что будет инициировать перед правительством вопрос об открытии дисциплинарного производства в отношении Гогилашвили.

Справка УНИАН. Александр Гогилашвили начал работу в Министерстве внутренних дел в сентябре 2019 года - сразу в должности заместителя Арсена Авакова, возглавлявшего ведомство тогда.

В МВД он отвечает за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых.

Жена Гогилашвили - Мария Левченко - является личным помощником президента Владимира Зеленского.

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Автор: Антонина Доломанжи