Спикер ВР раскритиковал поступок Гогилашвили.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что не пользуется спецталонами, а его личный автомобиль - на номерах регистрации одной из областей Украины.

Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос УНИАН по поводу скандала с заместителем министра внутренних дел Александра Гогилашвили, в котором упоминали о наличии у власть имущих талонов, предоставляющих преимущества перед другими водителями.

Он отметил, что спецталоны, которые предоставляют преимущества при проверках автомобилей, остановке правоохранителями, выдает Министерство внутренних дел, поэтому с этим вопросом надо обращаться туда.

Стефанчук заявил: "Я на своем личном авто езжу без спецталонов. У меня номер с Хмельницкой регистрацией, и я абсолютно нормально им пользуюсь".

Читайте такжеГогилашвили внесли в "Миротворец"Говоря о ситуации с Гогилашвили, Стефанчук назвал его поведение "неприятным и неприемлемым". При этом напомнил, что уже есть решение правительства о его увольнении. По его словам, "это тот пример, когда должна быть быстрая и однозначная реакция ".

При этом он напомнил представителям оппозиции, которые много говорят по поводу Гогилашвили, "об одном министре внутренних дел, который был пойман во Франкфурте (речь идет о задержании в 2009 году якобы пьяного министра внутренних дел Юрия Луценко в аэропорту Франфурта-на-Майне, который подрался с полицейскими - УНИАН) и в качестве наказания получил не увольнение с должности, а повышение - до генерального прокурора".

Скандал с Гогилашвили - что известно

11 декабря ряд СМИ проинформировали, что Гогилашвили устроил скандал на блокпосте на въезде в Донецкую область из-за того, что его машину остановили и попросили показать документы.

В частности, он возмутился, что правоохранители его не узнали, а после угрожал им, используя нецензурную лексику.

Позже на инцидент отреагировал министр внутренних дел Денис Монастырский, подписав приказ о временном отстранении Гогилашвили от должности. Также министр сообщил, что будет инициировать перед правительством вопрос об открытии дисциплинарного производства в отношении Гогилашвили.

Читайте также"Да, я виноват": Гогилашвили написал заявление об увольнении с должности замминистра внутренних делПосле этого Гогилашвили извинился за свою "чрезмерную эмоциональность" во время инцидента на блокпосте при въезде в Донецкую области.

Он заявил, что соглашается с инициативой Монастырского открыть дисциплинарное производство по данному факту и будет способствовать его проведению.

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский обратился к министру внутренних дел и Кабинету министров с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении Гогилашвили.

Сегодня, 13 декабря, источник в правительстве сообщил, что Кабинет министров уволил Гогилашвили.

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Автор: Надя Пришляк