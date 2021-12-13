Заместителя главы Министерства внутренних дел Александра Гогилашвили внесли в базу данных сайта "Миротворец" после инцидента на блокпосте в Донецкой области.
Соответствующая информация появилась на сайте базы.
Читайте такжеНовинского внесли в "Миротворец" как "агента РПЦ"Среди причин внесения чиновника в базу называют нарушение законодательства Украины о гражданстве, нападение на полицейских при исполнении служебных обязанностей и присвоение полномочий в попытке руководства сотрудниками Национальной полиции Украины.
В частности на сайте отмечают наличие у Гогилашвили российского паспорта.
Напомним, о данным СМИ, Гогилашвили устроил скандал на блокпосте на въезде в Донецкую область из-за того, что его авто остановили и попросили показать документы. Чиновник в ответ начал угрожать правоохранителям, используя нецензурную лексику. После скандала на блокпосте глава МВД Денис Монастырский подписал приказ о временном отстранении Гогилашвили от должности, а президент Владимир Зеленский попросил Кабмин уволить Гогилашвили.
Сегодня появилась информация о том, что Кабмин уволил Александра Гогилашвили с поста заместителя главы Министерства внутренних дел.
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