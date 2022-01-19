Лидер "ЕС" отдохнул в ресторане "Царское село".

Журналисты зафиксировали, как пятый президент и нардеп Петр Порошенко после решение суда не брать его под стражу поехал "праздновать".

Соответствующие фото опубликовало издание "Украинская правда".

Возле ресторана на Лаврской, 22 в Киеве заметили нардепов парламентской фракции "ЕС" (Ирину Геращенко, Алексея Гончаренко, Викторию Сюмар, Артура Герасимова, Сергея Алексеева, Яну Зинкевич) журналиста Виталия Гайдукевича, пресс-секретаря Порошенко Святослава Цеголко, адвоката пятого президента Илью Новикова и других.

Также в ресторане находился предприниматель, миллионер Игорь Воронов.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 января, Печерский районный суд Киева избрал экс-президенту, народному депутату Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Сторона обвинения просила суд взять экс-президента под арест с возможностью внесения около 1 млрд грн залога.

На Порошенко судом возложены обязанности:

прибытие по каждому требованию в орган досудебного расследования, прокурора, следственного судьи, суда;

не отлучаться из города Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или работы;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Ранее адвокаты Порошенко заявляли о намерении обжаловать избранную их подзащитному меру пресечения.

В Государственном бюро расследований заявили о наличии оснований для обжалования меры пресечения, избранной судом Петру Порошенко.

Дело против Порошенко - что надо знать

Меру пресечения Порошенко избирали по делу о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Порошенко подозревают в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе среди представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛДНР".

Уголовное производство против Порошенко расследуется по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации.

Ранее этому делу о подозрении сообщили о подозрении депутату от "ОПЗЖ" и куму Путина Виктору Медведчуку. Еще одного фигуранта, министра энергетики 2014-2016 гг., Владимира Демчишина объявили в розыск.

6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко.

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