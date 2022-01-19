Порошенко заявил, что решение о личном обязательстве, которое предусматривает сдачу паспортов для выезда за границу, будет препятствовать его политической деятельности.

Адвокаты экс-президента, народного депутата Украины Петра Порошенко будут подавать апелляцию на меру пресечения в виде личного обязательства, избранную ему сегодня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили журналистам после судебного заседания.

В то же время, сам Порошенко заявил, что решение о личном обязательстве, которое предусматривает сдачу паспортов для выезда за границу, будет препятствовать его политической деятельности.

Адвокат экс-президента Игорь Головань зачитал резолютивную часть постановления судьи и отметил, что защита будет подавать апелляцию на нее.

Читайте такжеСуд над Порошенко: после потасовки митингующих и полиции есть пострадавшиеКак сообщал УНИАН, сегодня, 19 января, Печерский районный суд Киева избрал экс-президенту, народному депутату Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Суд обязал экс-президента сдать паспорта для выезда за границу.

Справка УНИАН. ГБР расследует производство о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Порошенко является одним из фигурантов дела. Он подозревается в том, что, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНВ" и "ДНР".

Уголовное производство против Порошенко расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года по этому делу сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко.

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