Избранная мера пресечения "не обеспечит надлежащего поведения подозреваемого", считает обвинение.

В Государственном бюро расследований заявили о наличии оснований для обжалования меры пресечения, избранной судом Петру Порошенко.

Позиция обнародована на официальном сайте ведомства.

В ведомстве отметили, что в постановлении об избрании меры пресечения следственным судьей "констатирована законность и обоснованность подозрения Порошенко П. А. в инкриминируемых ему уголовных правонарушениях".

"Считаем, что решение суда об избрании меры пресечения пятому Президенту Украины не обеспечит надлежащего поведения подозреваемого Петра Порошенко", - говорится в сообщении ГБР.

"У стороны обвинения есть все основания для его апелляционного обжалования", - отметили в ведомстве не объявляя о плане подавать апелляцию.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 января, Печерский районный суд Киева избрал экс-президенту, народному депутату Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Сторона обвинения просила суд взять экс-президента под арест с возможностью внесения около 1 млрд грн залога.

На Порошенко судом возложены обязанности:

прибытие по каждому требованию в орган досудебного расследования, прокурора, следственного судьи, суда;

не отлучаться из города Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или работы;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Ранее адвокаты Порошенко заявляли о намерении обжаловать избранную их подзащитному меру пресечения.

Дело против Порошенко - что надо знать

Меру пресечения Порошенко избирали по делу о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНВ" и "ДНР" группой граждан Украины.

Порошенко подозревают в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе среди представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "Л/ДНР".

Уголовное производство против Порошенко расследуется по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации.

Ранее этому делу о подозрении сообщили о подозрении депутату от "ОПЗЖ" и куму Путина Виктору Медведчуку. Еще одного фигуранта, министра энергетики 2014-2016 гг., Владимира Демчишина объявили в розыск.

6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко.

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