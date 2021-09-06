У нардепа вытащили кошелек с деньгами на одном из городских рынков.

В Одессе на рынке обокрали депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александра Гайду.

Об этом сообщил один из местных Telegram-каналов.

Как отмечается, неизвестный вытащил из кармана нардепа кошелек на Киевском рынке (одноименный район города).

В кошельке было 3,8 тысяч гривень, 100 долларов, банковская карта и три флешки. Общая сумма ущерба заявлена в размере 6 490 грн.

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Сам нардеп произошедшее еще никак не комментировал.

Напомним, в прошлом месяце на заседании городского совета Конотопа городской председатель Артем Семенихин облил водой народного депутата от "Слуги народа" Александра Качуру, предложив ему "немножко отрезветь".

Автор: Лариса Козовая